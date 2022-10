Corsair: ecco EX100U, l’SSD portatile fino a 4 TB

Corsair ha da poco annunciato l’arrivo di EX100U, l’SSD portatile dotato di presa USB Type-C Gen2 x2 con storage fino a 4 TB

Corsair, azienda statunitense leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, ha presentato da poco la sua nuova unità di archiviazione esterna ultrasottile, Corsair EX100U. Disponibile con capacità che vanno da 500 GB fino addirittura a 4 TB, l’EX100U può contenere una quantità incredibile di dati in un formato tascabile ultracompatto. Ma andiamo con ordine e osserviamo più da vicino questo nuovo dispositivo.

Tutto quello che dovete sapere sul nuovo SSD EX100U di Corsair

Questa periferica utilizza una connessione con larghezza di banda superiore USB Type-C Gen2 x2. Ciò permette di avere una velocità di trasferimento dati che arriva fino a 20 Gbps. Con una lettura sequenziale fino a 1.600 MB/sec ed una scrittura sequenziale fino a 1.500 MB/sec, potremo spostare fantastici video 4K in pochi secondi, fare editing intensivo di video e foto o giocare agli ultimi titoli, qualunque siano le loro dimensioni.

Grazie al profilo incredibilmente sottile ed un ingombro inferiore a una carta di credito, l’EX100U può essere usata sul PC, sul Mac o sulla console che desideriamo. L’unità viene fornita con una dotazione di entrambi i cavi USB Type-C a Type-C e Type-C a Type-A. In questo modo può offrire un’ampia compatibilità con tutti i dispositivi più moderni tramite una semplice configurazione plug-and-play, così da poter funzionare immediatamente.

Un pratico cappuccio protettivo per il connettore USB Type-C dell’unità di archiviazione lo protegge dai danni durante il trasporto. Proprio in questo senso, vogliamo far notare che la garanzia rilasciata da Corsair è pari a 3 anni. L’unità di archiviazione è disponibile immediatamente nel negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. I prezzi variano da 139,99 €, per la versione da 1 TB, a 619,99 € per quella da 4 TB. Cosa ne pensate di questo nuovo SSD? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!