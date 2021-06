Corsair: ecco i case full-tower 7000 e l’AIO H170i elite capellix

Corsair ha da poco presentato i nuovi case full-tower serie 7000 e il sistema di raffreddamento All-In-One H170i Elite Capellix

Corsair, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti e assemblatori PC; ha annunciato il lancia di una nuova serie di case ATX full-tower in grado di accogliere i sistemi moderni più grandi e ambiziosi: i case Corsair 7000D Airflow e Corsair iCue 7000X RGB.

Disponibili sia in colorazione bianca sia in colorazione nera, entrambi i modelli della linea 7000 series offrono un ampio spazio interno in gradi di far esprimere il massimo potenziale di raffreddamento all’intero sistema; consentendo l’installazione di più soluzioni: fino a 3 radiatori da 360 mm o due da 420 mm simultaneamente.

Grazie alle ventole da 140 mm incluse, dotate di tecnologia Corsair AirGuide, il case offre alle componenti interne un flusso di aria estremamente potente. Mentre il popolare sistema di gestione dei cavi Corsair RapidRoute consente di creare facilmente sistemi ordinati e dal look professionale.

Gli appassionati di PC troveranno i case della serie 7000 le soluzioni ideali per progettare il loro prossimo capolavoro; selezionando in base alle loro esigenze il modello più adatto ai propri scopi, scegliendo fra il modello 7000D Airflow con pannello anteriore perforato e flusso d’aria ottimizzato; oppure il modello 7000X RGB con 3 pannelli in vetro temperato che consentono di mettere in mostra il sistema e l’illuminazione.

Corsair 7000 series: più spazio per i vostri sistemi

L’ampio spazio interno dei case della linea 7000 consente di installare una vasta serie di configurazioni per gestire i sistemi di raffreddamento più ambiziosi, supportando fino a 12 ventole da 120 mm o 7 ventole da 140 mm; oppure i radiatori, inclusi fino a 3 soluzioni da 360 mm o 2 da 420 mm simultaneamente. Il vassoio dedicato per la scheda madre con supporti per le ventole personalizzabili, consente di montare fino a 4 ventole da 120 mm o un radiatore dalle dimensioni massime di 480 mm sulla parte laterale del case.

Il modello 7000D Airflow è dotato di 3 ventole da 140 mm con tecnologia Corsair AirGuide, che consentono di incanalare il flusso d’aria concentrandolo sui componenti più caldi. Il modello 7000X RGB invece, non passa di certo inosservato, grazie alla sgargiante illuminazione RGB delle 4 ventole SP140 RGB Elite AirGuide in dotazione. Ciascuno comprende otto LED RGB regolabili singolarmente. Il controllere iCue Commander Core XT incluso, il software Corsair iCue e il ripetitore PWM assicurano il completo controllo non solo dell’illuminazione, ma anche della velocità delle ventole e delle prestazioni.

In entrambi i modelli 7000D Airflow e 7000X RGB sono disponibili numerose opzioni di archiviazione; inclusi 6 alloggiamenti combinati per unità da 2,5″ o 3,5″ e 3 supporti per SSD da 2,5“. Grazie alla gamma completa di opzioni di connessione I/O disponibili sul pannello anteriore che includono una porta USB 3.1 tipo C e 4 porte USB 3.0, i case della serie 7000 sono in grado di rispondere alle esigenze di qualsiasi sistema si possa realizzare.

Corsair: ecco il nuovo dissipatore AIO H170i Elite Capellix

Entrambi i case della linea 7000 vantano un ampio spazio interno; ideale per l’installazione del sistema di raffreddamento a liquido per CPU: Corsair H170i Elite Capellix. Grazie all’enorme radiatore da 420 mm, alle 3 ventole PWM ML140 RGB e alla spettacolare testata della pompa composta da numerosi LED RGB, H170i Elite Capellix è il sistema di raffreddamento all-in-one con le migliori prestazioni mai creato da Corsair.

Le prestazioni di raffreddamento estreme sono fornite da una pompa centrifuga a bassa rumorosità, che genera meno di 20 dBA. La piastra di raffreddamento in rame a flusso ripartito assorbe rapidamente il calore generato dalla CPU, mentre le ventole ML140 RGB dissipano il calore del radiatore, raggiungendo fino a 2.000 giri al minuto.

A corredo delle generose prestazioni di raffreddamento si potrà inoltre sfruttare l’illuminazione RGB dinamica fornita da 33 LED Capellix ultra luminosi posti sulla testata della pompa; e gli otto LED RGB regolabili singolarmente su ogni ventola ML140 RGB. Grazie alle incredibili possibilità di personalizzazione offerte dal controller Corsair iCUe Commander Core e dal potente software Corsair iCue in dotazione; questo sistema di raffreddamento non passerà di certo inosservato. H170i Elite Capellix è compatibile praticamente con qualsiasi CPU Intel e AMD moderna, inlcusi i socket LG1200, 115X, 2066 e AM4.

Con il lancio dei case 7000 series, i modelli 7000D Airflow e 7000X RGB vengono aggiunti da Origin PC a Genesis, la sua pluripremiata linea di PC personalizzati. La linea di PC desktop Genesis di Origin PC vanta hardware di altissima qualità, dalle CPU Intel Core i9 e AMD Ryzen alla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 30-series; combinando specifiche tecniche superiori con la massima personalizzazione; per consentire all’utente di configurare il PC dei propri sogni come lo si desidera.

Disponibilità e prezzi

I case Corsair 7000D Airflow e 7000X RGB e il sistema di raffreddamento a liquido per CPU H170i Elite Capellix sono disponibili immediatamente nel negozio online Corsair e presso i rivenditori e distributori autorizzati.

I due case della serie 7000 dispongono di garanzia di due anni, mentre il dissipatore AIO di cinque anni. Per sapere i prezzi aggiornati consultare il sito web ufficiale dell’azienda.

