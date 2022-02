Corsair: arriva l’SSD pensato appositamente per PlayStation 5

Corsair ha annunciato l’arrivo dell’unità MP600 PRO LPX M.2, l’SSD pensato appositamente per PlayStation 5. Scopriamolo insieme

Corsair, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato la nuova unità SSD M.2 ideata per PlayStation 5. L’MP600 PRO LPX è disponibile con capacità da 500 GB fino a 4 TB. Questo SSD, che espande la capacità di archiviazione della PlayStation 5, è dotato di piccole dimensioni, appositamente progettate per la console, e riesce a soddisfare e superare tutti i requisiti di prestazioni.

Ecco l’SSD MP600 PRO LPX M.2 di Corsair pensato per PlayStation 5

Quest’unità è realizzata specificamente per garantire prestazioni ottimali con PlayStation 5 sin dal primo utilizzo. Un dissipatore di calore in alluminio a basso profilo appositamente progettato assicura che l’SSD non si surriscaldi durante il gioco anche sotto carichi massimi. Questo design, ovviamente, lo rende adatto all’interno della console. L’installazione richiede pochi minuti, non pregiudica la garanzia della console e l’unità viene rilevata istantaneamente all’avvio, consentendo di sfruttare fino a 4 TB di capacità aggiuntiva.

Oltre al dissipatore di calore a basso profilo, l’MP600 PRO LPX vanta prestazioni di storage estreme, che raggiungono fino a 7.100 MB/sec in lettura sequenziale e 6.800 MB/sec in scrittura sequenziale, garantendo tempi di lettura, scrittura e risposta fenomenali. Grazie alla memoria 3D TLC NAND ad alta densità ed alla cache SLC NAND dinamica, l’SSD offre anche una capacità di archiviazione dalla resistenza eccezionale, garantita per l’intera durata di vita della tua console e oltre, e supportata da una garanzia completa di cinque anni.

Quest’unità di archiviazione è presente nei quattro formati elencati di seguito con il relativo prezzo:

500 GB disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 114,99 €

disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 114,99 € 1 TB disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 189,99 €

disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 189,99 € 2 TB disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 379,99 €

disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 379,99 € 4 TB disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 879,99 €

Vi ricordiamo che potete acquistare l'MP600 PRO LPX sul sito ufficiale di Corsair.