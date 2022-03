Cooler Master: annunciati i nuovi monitor e Gaming Desk ARGB

Cooler Master ha da poco annunciato tre nuovi monitor della serie GM e il nuovissimo Gaming Desk ARGB. Scopriamo insieme questi prodotti

Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni. Oggi l’azienda taiwanese è lieta di annunciare il lancio ufficiale dei Gaming Monitor – Serie GM e dei Gaming Desk – Serie GD per accontentare un pubblico sempre più ampio di appassionati.

Scopriamo i monitor GM27-FQS, GM27-CFX, GM32-FQ di Cooler Master

I nuovi monitor gaming piatti sono progettati sia per l’utente professionale sia per il videogiocatore, e sono accuratamente calibrati per prestazioni overdrive ottimali. Il modello GM27-FQS dispone di un pannello IPS ultraveloce a 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms che si comporta senza intoppi anche nelle condizioni più estreme, mentre GM27-CFX funziona a un frame rate di 240 Hz con un tempo di risposta di 1 ms e offre una qualità dell’immagine a punti quantici.

Il GM32-FQ presenta specifiche e capacità simili, ma con un pannello IPS standard. I monitor gaming piatti di Cooler Master offrono a giocatori e creativi una qualità di punta a un prezzo accessibile con risoluzione 2K, gamma di colori DCP-P3 e modalità Low Bluelight, il tutto racchiuso in un esterno elegante per offrire la migliore configurazione Work & Play ovunque. FreeSync Premium è la funzione essenziale per giocare ai propri videogiochi preferiti e godere di una qualità dell’immagine superiore, colori accurati e una visione fluida dei film.

Il modello GM27-FQS ARGB è caratterizzato da una gamma cromatica di DCI-P3 al 90% con HDR10 e da un rapporto di contrasto 1000:1 per un’esperienza vivace ed eccezionale sia per giocare che per godersi un bel film. Il GD32-FQ ha invece un’ampia gamma cromatica di DCI-P3 al 95% con 400 nit di luminosità e rapporto di contrasto 1200:1 per colori straordinari su giochi, grafica o media. Il modello GM27-FQS ARGB presenta un design della base anti-ribaltamento dotato di illuminazione ambientale ARGB che illumina l’area circostante con tonalità e motivi personalizzabili. Tutti i Gaming Monitor offrono personalizzazione ergonomica con regolazione dell’altezza, della rotazione e dell’inclinazione per garantire una postura assolutamente perfetta.

Vediamo il nuovo Gaming Desk ARGB di Cooler Master

Il Gaming Desk GD160ARGB è stato pensato come una workstation per gli utenti Pro, che non scendono a compromessi tra le prestazioni e il comfort durante le sessioni di gaming, lo studio e il lavoro quotidiano. Le ampie dimensioni e il vassoio per cavi, unite ad un’altezza regolabile, sono il punto d’incontro tra funzionalità ed ergonomia. GD160 ARGB offre la possibilità di impostare l’atmosfera della stanza con strisce di illuminazione ARGB, modalità di illuminazione multiple e impostazioni completamente personalizzate, grazie all’ utilizzo dell’app MasterPlus+, inclusa l’illuminazione sincronizzata con le uscite audio e video.

Il design della luce ambientale presenta una traiettoria verso il basso sulla parte frontale, in modo tale da evitare l’abbagliamento; nella parte posteriore la luce viene invece proiettata verso l’alto per consentire una splendida illuminazione ambientale. Ha in dotazione uno smart controller con un caricabatterie USB da 3A integrato, per una comoda ricarica e dispone anche di tre tasti a scelta rapida preimpostati in altezza e che possono essere impostati in base alle proprie preferenze.

Grazie a un doppio motore, è possibile regolare l’altezza fino a un massimo di 65 cm (da 65 a 130 cm) e trovare quindi l’altezza ideale in qualsiasi momento; le preimpostazioni di memoria consentono invece rapide modifiche alla configurazione per un ecosistema di lavoro sano ed equilibrato. Il vassoio in alluminio posteriore nasconde i cavi e gli adattatori per mantenere il proprio spazio di lavoro pulito e ordinato.

Prezzi e disponibilità dei monitor e del Gaming Desk ARGB di Cooler Master

Il monitor gaming GD32-FQ sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master a partire dai primi di aprile ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 519 € IVA inclusa. Il Gaming Desk GD160ARGB sarà invece disponibile ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 369 € IVA inclusa. Al momento non ci sono informazioni relative a disponibilità nel nostro paese e prezzo dei modelli GM27-FQS e GM27-CFX.

Cosa ne pensate di questi nuovi monitor e del Gaming Desk? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!