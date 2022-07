CommScope: aggiornamento Wi-Fi 6E della scheda ARRIS SURFboard

LL‘azienda CommScope ha lanciato i dispositivi di aggiornamento della rete Wi-Fi 6E della scheda ARRIS SURFboard

Poiché i dispositivi e le console di gioco sono sempre più connessi alle reti domestiche, i consumatori desiderano migliorare la qualità e le prestazioni della propria rete Wi-Fi e possono farlo aggiornando la propria rete al Wi-Fi 6E. Leader globale nelle soluzioni di rete domestica, CommScope (qui per maggiori informazioni sull’azienda) sta entrando nel mercato al dettaglio Wi-Fi 6E. Questo, offrendo due nuove soluzioni ARRIS SURFboard. Questi consentono ai clienti di aggiornare la propria rete in modo rapido e semplice senza sostituire le apparecchiature esistenti.

Dichiarazioni sull’aggiornamento Wi-Fi 6E della scheda ARRIS SURFboard

La realtà aumentata, la realtà virtuale e le console di gioco stanno stabilendo linee di base di latenza e prestazioni di jitter che stanno spingendo i consumatori ad aggiornare le loro reti domestiche e migliorare le loro prestazioni di connettività complessive,

ha affermato Evan Groat, Senior Vice President, Smart Home Solutions and Retail Products, CommScope.

Un modo per raggiungere questo obiettivo è passare alla tecnologia Wi-Fi 6E, che è esattamente ciò che ottengono queste due nuove soluzioni ARRIS SURFboard. Ciascuna consente ai consumatori di connettere più dispositivi alla rete domestica contemporaneamente con velocità e affidabilità costanti, migliorando allo stesso tempo i loro giochi e prestazioni in streaming,

ha poi continuato Groat.

Il Wi-Fi 6E abilita la banda a 6 GHz con quasi 3 volte più canali disponibili rispetto a quelli attualmente disponibili. Più canali forniscono meno interferenze, velocità più elevate e prestazioni complessive migliori per i dispositivi che utilizzano Wi-Fi 6E.

Dettagli tecnici

Di seguito vedremo le caratteristiche del kit di accelerazione dell’ARRIS SURFboard THRUSTER (modello W6B) e del kit di aggiornamento della rete Wi-Fi 6E di ARRIS SURFboard.

Caratteristiche del kit di accelerazione dell’ARRIS SURFboard THRUSTER

Disponibile negli Stati Uniti, ARRIS SURFboard THRUSTER è progettato specificamente per i giocatori che richiedono prestazioni elevate dalla propria rete domestica e non desiderano aggiornare l’intera rete Wi-Fi esistente. La connessione 4×4 a 6 GHz fornisce una velocità massima di 4,8 Gbps tra i due punti di accesso senza il fastidio di dover utilizzare cavi aggiuntivi. Il kit offre la migliore esperienza di gioco senza interferenze da altri dispositivi connessi Wi-Fi. Riduce anche la latenza per aumentare la velocità di connessione e ridurre i rallentamenti e le pause della connessione. Il semplice kit plug-and-play viene fornito preaccoppiato e si collega direttamente al router Wi-Fi esistente e alla console di gioco tramite la sua porta Ethernet da 2,5 Gbps. Ciò consente di iniziare il gioco in pochi minuti. È progettato per essere compatibile con qualsiasi router o gateway Wi-Fi esistente e tutti i piani dei provider di servizi Internet.

Caratteristiche del kit Wi-Fi 6E della scheda ARRIS SURF (modello W6U)

Il kit di aggiornamento della rete Wi-Fi 6E di ARRIS SURFboard è progettato per il consumatore “connesso digitalmente” che richiede una rete Wi-Fi in grado di stare al passo con la propria casa intelligente. Aggiorna la connessione Internet wireless esistente al Wi-Fi 6E a 6 GHz all’avanguardia senza la necessità di aggiornare l’intera rete domestica esistente. Inoltre, può supportare contemporaneamente smartphone, tablet, dispositivi domestici intelligenti e persino TV 8K con capacità a 6 GHz. Riducendo notevolmente i rallentamenti della rete. La configurazione è semplice come collegare il nuovo adattatore di aggiornamento al router Wi-Fi esistente del cliente tramite la porta Ethernet da 2,5 Gbps. Anch’esso è progettato per essere compatibile con qualsiasi router o gateway Wi-Fi esistente e tutti i piani dei provider di servizi Internet.

Prezzo e disponibilità

ARRIS SURFboard THRUSTER Gaming Acceleration Kit è presente sul mercato ad un prezzo consigliato di 309,99 dollari. Venduto con 1 anno di garanzia limitata. Scheda di aggiornamento di rete Wi-Fi 6E ARRIS SURFboard è presente sul mercato ad un prezzo consigliatio di 189,99 dollari. Venduta con 1 anno di garanzia limitata.

E voi? cosa ne pensate di quest’aggiornamento Wi-Fi 6E della scheda ARRIS SURFboard di CommScope? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).