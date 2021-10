CHIEFTEC Scorpion 3: case A-RGB per PC gaming in bianco

Il nuovo case CHIEFTEC Scorpion 3 White Edition è un prodotto elegante e funzionale a cui non mancano gli onnipresenti LED A-RGB e bon 4 ventole Tornado già pre-installate

CHIEFTEC presenta Scorpion 3 White Edition, il nuovo case da gioco ATX Tower completamente bianco. Basandosi sulle solide fondamenta del Chieftec Scorpion 3, la nuova versione bianca offrirà ai giocatori che desiderano un case per distinguersi dalla massa la selezione ideale, senza rinunciare alla qualità, funzionalità e compatibilità di un case ATX completamente compatibile. 2x HDD da 3,5″, 2x SSD da 2,5″, supporto per schede grafiche di grandi dimensioni come le ultime NVIDIA RTX 30, supporto per radiatore superiore e una facile gestione dei cavi sono tutte caratteristiche su cui gli utenti possono contare.

L’estetica è anche tenuta in piedi dalle ventole Rainbow 4x A-RGB preinstallate (Chieftec Tornado Fans) che possono essere controllate tramite M/B Sync grazie all’hub controller incluso o indipendentemente tramite telecomando, così come il frontale in vetro temperato e pannelli laterali, lo Scorpion 3 White offrirà uno stile inconfondibilmente unico.

CHIEFTEC Scorpion 3 White Edition: ottimo case

Lo SCORPION 3 è la nuova generazione del case per PC da gioco Scorpion di grande successo di CHIEFTEC. Dall’apprezzato modello precedente Scorpion 2 alle ventole Tornando di nuova adozione, lo Scorpion 3 risplende di una luce nuova di zecca prendendo spunto dal know-how dell’azienza. Un ulteriore aggiornamento è il pannello in vetro temperato di facile installazione. L’innovativo meccanismo slide-to-open con viti a testa zigrinata nella parte posteriore consente di rimuovere e installare facilmente il pannello laterale in vetro temperato. Insieme a queste nuove funzionalità innovative, sfruttando al contempo la qualità e le funzionalità altamente apprezzate ambientato nella custodia Scorpion, lo Scorpion 3 porta il gioco di CHIEFTEC a un altro livello.

Specifiche

Ecco le principali specifiche:

Materiale : 0.6mm SPCC e pannelli in vetro temperato (anteriore e laterale)

: 0.6mm SPCC e pannelli in vetro temperato (anteriore e laterale) Supporto scheda madre Mini ITX, mATX, ATX

Mini ITX, mATX, ATX Dimensioni (PxLxA) : 436 mm x 202,5 ​​mm x 505 mm

: 436 mm x 202,5 ​​mm x 505 mm Alloggiamento unità interno: 2x 2,5″ e 2x 3,5″

Alimentatore ATX PSU (opzionale, 140mm – 200mm)

I/O anteriore 2x USB3.2 Gen 1, 1x USB2.0, uscita audio (AZALIA / HD-Audio)

Volume di consegna : Set di viti, manuale di istruzioni, telecomando,

: Set di viti, manuale di istruzioni, telecomando, Hub di controllo RGB (DF-908) con 3PIN +5V M/B Sync e cavo di alimentazione SATA

Anteriore : 3 ventole Rainbow A-RGB da 120 mm preinstallate

: 3 ventole Rainbow A-RGB da 120 mm preinstallate Posteriore : 1x ventola arcobaleno A-RGB da 120 mm preinstallata

: 1x ventola arcobaleno A-RGB da 120 mm preinstallata Slot di espansione 7

Raffreddamento (opzionale) Anteriore : 3 radiatori da 120 mm o 240 mm

: 3 radiatori da 120 mm o 240 mm In alto : 2 radiatori da 120 mm o 240 mm

: 2 radiatori da 120 mm o 240 mm Posteriore : 1x 120mm

: 1x 120mm Altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU (max.): 166 mm

Lunghezza scheda VGA (max.): 349 mm

Garanzia 24 mesi

