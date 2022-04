Il produttore CHIEFTEC presentare la nuova liena di Case della serie Scorpion gaming tower, protagonista il nuovo SCORPION 4, i dettagli

Lo Scorpion 4 è il nuovo rappresentate di lista per la gamma Scorpion di CHIEFTEC. Case tower destinato a gamer ed appassionati.

Con un ampio pannello frontale a rete, l’ultima versione si adatta al maggiore consumo di energia dei componenti di attuale e futura generazione, e che dunque richiedono un flusso d’aria maggiore e conseguentemente un raffreddamento ottimale per consentire prestazioni di gioco superiori. In termini di Design invece, lo Scorpion 4 si attiene al look pulito ed elegante della serie come da tradizione.

CHIEFTEC annuncia una nuova linea di Case

Le specifiche tecniche del telaio in questione rimangono le stesse delle precedenti, ovvero supporto al formato ATX M/B, presenti 4 ventole A-RGB preinstallate, supporto a radiatore massimo per 240mm sulla parte superiore, 2 slot 3.5″ HDD, e 2x 2.5″ SSD.

Il modello in questione si pone come top gamma al di sopra del modello GL-03W-OP, GL-04B-OP e GL-02B-OP.

Vediamo le specifiche complete

Model: SCORPION 4 (GL-04B-OP)

Colori disponibili: Nero

Materiali: 0.6mm alluminio SPCC e vetro temperato

Motherboard supportate: Mini ITX, mATX, ATX

Dimensioni (DxWxH): 436mm x 202.5mm x 490mm

Peso: 6.6kg / 8.0kg

Supporto Drive: 2x 2.5” e 2x 3.5”

PSU Support: ATX PSU ( 140mm – 200mm)

Pannello frontale I/O: 2x USB3.2 Gen 1, 1x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio), Mic-In, Reset

Comparto Ventole:

Hub RGB con 3PIN +5V M/B Sync e alimentazione SATA

Frontali: 3x 120mm A-RGB rainbow pre-installate

Posteriori: 1x 120mm A-RGB rainbow pre-installate

Slot di espansione: 7

Radiatori supportati:

Front: 3x 120mm o 240mm

Top: 2x 120mm o 240mm

Posteriore: 1x 120mm

Massima altezza dissipatore CPU (max.) 166mm

Massima lunghezza dissipatore VGA (max.) 349mm

Garanzia: 24 Mesi

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.