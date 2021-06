Cambridge Audio per Amazon Prime Day: Melomania 1+ in offerta

Cambridge Audio Melomania 1+, i nuovi auricolari TWS in-ear dall’autentico “British Sound” con 45 ore di ascolto di qualità assoluta, in sconto per l’Amazon Prime Day

Il “Great British Sound” di Cambridge Audio in formato compatto: Melomania 1+, versione aggiornata delle prime cuffie in-ear true-wireless del marchio britannico, garantiscono fino a 45 ore di riproduzione e nuove feature, come la connessione USB-C e l’app Melomania. In occasione del Prime Day di Amazon, dal 18 al 24 giugno 2021, Cambridge Audio offre Melomania 1+ a un prezzo ridotto di € 109,95, invece che € 129,95.

Cambridge Audio Melomania 1+: ascolto no-stop con la nuova tecnologia Bluetooth

La passione per la musica di Cambridge Audio è evidente nei Melomania 1+, progettati nell’Headquarters di Londra con grande attenzione ai dettagli. Gli aggiornamenti rispetto al primo modello comprendono la porta USB-C e la nuova app Melomania, che introduce miglioramenti significativi nell’esperienza d’uso. Sul fronte dell’autonomia, Melomania 1+ offrono un massimo di 9 ore di riproduzione continua e 36 ore aggiuntive nella custodia di ricarica. Massime performance, anche in movimento, infine, grazie ai driver da 5,8 millimetri rivestiti di grafene e allo standard Bluetooth 5.0, con codec ad alta risoluzione aptX e AAC, per riprodurre i brani al massimo della qualità, senza fastidiose interruzioni e senza fili.

App Melomania e nuove funzionalità

Grazie alla funzione EQ integrata con modalità di ascolto preimpostate e un equalizzatore totalmente regolabile, il suono di Melomania 1+ è facilmente personalizzabile sulle proprie preferenze di ascolto. L’app offre, inoltre, la pratica funzione “Trova i miei auricolari“, per facilitarne la ricerca in caso di smarrimento. Gli aggiornamenti futuri del firmware vengono visualizzati direttamente dall’app e possono essere eseguiti in modo facile e veloce.

Informazioni generali, prezzi e disponibilità per l’Amazon Prime Day

Le cuffie in-ear true-wireless Melomania 1+ sono disponibili in occasione Amazon Prime Day dal 18 giugno al 24 giugno 2021, sia sul webshop Amazon che sul webshop di Cambridge Audio, al prezzo ridotto di 109,95 euro in bianco e nero (IVA inclusa).

