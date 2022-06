Calo prezzi per DDR5: costi in rapida diminuzione

Forte calo prezzi per DDR5. I costi delle memorie stanno diminuendo, rafforzando la speranza sui costi della piattaforma di nuova generazione

Ebbene si, quest’oggi abbiamo ricevuto la notizia del forte calo prezzi per DDR5 (per maggiori informazioni clicca qui). Il prezzo della memoria DDR5 è diminuito più rapidamente del previsto, con una media per i moduli basati sull’ultimo standard in calo fino al 20% in un mese. Come riportato da ComputerBase, il prezzo di 1 GB di DDR5 è sceso da circa 15 € entro la fine del 2021 a circa 5 €/GB al momento della stesura. Al prezzo attuale, un kit DDR5 entry-level da 32 GB di memoria DDR5-4800 (standard JEDEC) è sceso da un massimo di € 430 a un molto più appetibile € 154.

Calo dei prezzi per DDR5 e non solo

Il calo dei prezzi è una buona notizia per chiunque voglia aggiornare il proprio PC sulla scia del lancio di AMD Socket AM5 per la sua architettura Zen 4, che la società ha già confermato supporterà solo l’ultimo standard RAM. La stessa AMD deve correre ai ripari, poiché i prezzi elevati delle DDR5 potrebbero influenzare in modo significativo il valore della piattaforma di nuova generazione dell’azienda rispetto alla rivale Intel.

Quest’ultima, infatti, offre già supporto DDR4 e DDR5 con i suoi chip Alder Lake. Le aspettative pongono lo stesso supporto di memoria per la piattaforma Raptor Lake di nuova generazione. I prezzi per la memoria DDR4 sembrano aver toccato il fondo, tuttavia, poiché i prezzi non sono cambiati in modo significativo in circa sei mesi. Come con tutte le nuove tecnologie, ci aspettiamo che la differenza di prezzo alla fine cambierà sicuramente a favore della memoria DDR5.

E voi cosa ne pensate di questo calo dei prezzi per le memorie DDr5? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).