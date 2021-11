Black Friday 2021: tutte le offerte targate Razer!

Tramite comunicato stampa, Razer ha annunciato una tornata di offerte molto interessanti in occasione di questo Black Friday 2021: scopriamo insieme gli sconti più allettanti

Nel mese di ottobre si è tenuto il RazerCon, l’evento globale dedicato proprio ai prodotti dell’azienda più famosa per il lifestyle gaming. Dalle cuffie per PlayStation 5 ai controller, dalle tastiere agli zaini, Razer è indiscutibilmente il leader globale in campo di accessori per tutti gli appassionati di gaming, tecnologia avanzata e puro fetish elettronico. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha annunciato una serie di offerte in occasione del Black Friday 2021. Sconti su una vasta gamma di prodotti: sedie, tastiere, mouse, cuffie o controller. A più di un mese da Natale, Razer alleggerisce lo stress della corsa ai regali offrendo tutto il tempo per trovare il dono ideale per i gamer, con idee adatte a ogni esigenza e budget.

Dal Black Friday e il Cyber Monday via fino a Natale: ogni momento è perfetto per fare un affare e creare il set-up definitivo Razer. Aggiornate il vostro “equipaggiamento”, realizzate la vostra battle station dei sogni a prezzi scontati. Fino al 30 novembre potrete sfruttare tutti gli early deals, mentre il 26 novembre (Black Friday) e il 29 novembre (Cyber Monday) ci saranno ulteriori sconti esclusivi.

Tutte le offerte Razer per questo Black Friday 2021

Qui di seguito vediamo alcuni prodotti scontati in esclusivo su Amazon:

Mentre tramite Mediaworld, avrete accesso a queste offerte:

E queste erano le offerte a tema Razer che potete trovare sia su Amazon sia da Mediaworld per questo Black Friday 2021. Fateci sapere qua sotto nei commenti se acquisterete qualcosa, o se anche il vostro portafoglio piange lacrime amare, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!