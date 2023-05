BIOSTAR: presentata la scheda madre H610MH D5

BIOSTAR presenta l’ultima scheda madre H610MH D5. La scelta perfetta per l’uso lavorativo e occasionale

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è entusiasta di annunciare il lancio della sua ultima scheda madre H610MH D5. Basata sull’architettura Intel H610 a chip singolo, la H610MH D5 supporta perfettamente i processori Intel Core di 12ª/13ª generazione. Ciò grazie alla progettazione e alla produzione di fama mondiale di BIOSTAR. La scheda madre H610MH D5 è versatile. Progettata per soddisfare sia gli affari che il tempo libero, questa scheda madre offre la tecnologia all’avanguardia di BIOSTAR. Tra cui l’A.I FAN ad alta efficienza energetica, il LED di debug informativo e la LAN Intel GbE ad alte prestazioni. Per trasformare attività banali come la navigazione sul Web, l’invio di e-mail e l’esecuzione di applicazioni per ufficio in un’esperienza senza soluzione di continuità.

Caratteristiche della nuova scheda madre H610MH D5 di BIOSTAR

Una potenza di intrattenimento che consente agli utenti di godersi i loro programmi TV, film, musica e giochi online preferiti con prestazioni ineguagliabili. La scheda madre H610MH D5 dispone anche di 2-DIMM DDR5 con una capacità di memoria fino a 64 GB, PCIe 4.0, PCIe M.2 3.0 (32Gb/s), HDMI 4K2K e USB 3.2 Gen1. Queste caratteristiche di alto livello fanno del modello H610MH D5 la scelta ideale per le aziende che richiedono stabilità, affidabilità e prestazioni massime. Disponibile nel richiestissimo fattore di forma Micro ATX, la scheda madre H610MH D5 promette una soluzione compatta e poco ingombrante senza compromettere le prestazioni. Il suo pannello I/O posteriore completamente carico include un’ampia gamma di porte, per garantire che abbiate a portata di mano tutto ciò che vi serve per tutte le vostre esigenze informatiche.

Connettività

Il pacchetto delle porte è composta da: 1 porta per tastiera/mouse PS/2, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 2 porte USB 3.2 (Gen1), 4 porte USB 2.0 e 3 jack audio. La connettività non è mai stata così facile e comoda. Immergetevi nella grafica ad alta risoluzione grazie al supporto video integrato per DX12 e HDCP attraverso la porta HDMI. Inoltre potrete sperimentare l’audio come mai prima d’ora con il codec audio ALC897, che fornisce 7.1 canali di audio ad alta definizione.

Nuova scheda madre H610MH D5 di BIOSTAR: grandi prestazioni

La scheda madre H610MH D5 di BIOSTAR è un prodotto rivoluzionario adatto per il business e il casual computing. La sua tecnologia avanzata, le sue caratteristiche ad alte prestazioni e il suo fattore di forma compatto la rendono una scelta impareggiabile sul mercato. Grazie all’impegno costante di BIOSTAR per la qualità e l’innovazione, la scheda madre H610MH D5 non è solo un prodotto, ma una promessa di affidabilità, efficienza e prestazioni superiori.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda madre H610MH D5 di BIOSTAR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).