Bethesda Game Studios ed Elgato: pronti al lancio dei nuovi dispositivi a tema Starfield

In concomitanza con il lancio di Starfield, Bethesda Game Studios ed Elgato rivelano una nuova partnership, presentando i nuovi dispositivi personalizzati come un microfono e uno Stream Deck

Elgato, affiliata di CORSAIR, è lieta di annunciare oggi una nuova serie di dispositivi hardware su misura destinati ai creator di contenuti. Questi dispositivi sono stati sviluppati in collaborazione con Bethesda Game Studios per celebrare alcuni dei franchise più amati dai giocatori.

Nella loro prima release, i fan avranno la possibilità di acquisire accessori in edizione limitata ispirati a Starfield; il nuovo universo di Bethesda Game Studios che fa il suo debutto dopo oltre 25 anni. In futuro, sono previsti ulteriori lanci per onorare la vasta gamma di IP pluripremiati del produttore, tra cui titoli come The Elder Scrolls e Fallout.

Realizzati con licenza ufficiale di Bethesda Game Studios, il microfono Starfield Wave:3 e lo Stream Deck rappresentano i compagni ideali per tutti gli esploratori. Il Wave:3, con il suo design iconico, assicura una qualità audio cristallina per i creator, sia che stiano combattendo contro avversari o comunicando con la propria squadra. Lo Stream Deck offre un controllo completo su qualsiasi workflow, dalla gestione di un’astronave alla supervisione di uno streaming live.

Inoltre, grazie a un kit digitale extra, i giocatori possono scaricare icone gratuite per personalizzare lo Stream Deck con lo stile di Starfield. Indipendentemente dal dispositivo o modello in loro possesso.

Dettagli sui nuovi dispositivi hardware a tema Starfield di Elgato e Bethesda Game Studios

La serie di partnership hardware di Elgato vanta nomi di alto livello come Discord, OpTic Gaming e Dreamville Records. Tuttavia, questa è la prima volta che Elgato collabora direttamente con uno sviluppatore di giochi.

Taylor Ward, Director of Ecosystem presso Elgato, ha commentato:

Questa è un’opportunità straordinaria per unire i mondi del gaming e della creazione di contenuti. Per la prima volta, i creator possono personalizzare la loro configurazione utilizzando dispositivi che non solo garantiscono prestazioni di alto livello, ma li immergono anche nell’universo di Bethesda che amano.

Come per tutti i prodotti personalizzabili di Elgato, ciascun accessorio è assemblato a mano in Germania da un team di esperti. Per quanto riguarda le future collaborazioni, Elgato e Bethesda Game Studios hanno in programma ulteriori lanci di prodotti personalizzati nel corso dell’anno.

Oltre a Starfield, il catalogo di Bethesda Game Studios include titoli come DOOM Eternal e Hi-Fi RUSH. Nel frattempo, Elgato continua ad ampliare il proprio portfolio di prodotti: l’anno scorso è stato presentato il primo microfono XLR, Wave DX, mentre la scorsa primavera è stato lanciato lo Stream Deck+, dotato di manopole di controllo e di una striscia touch.

I fan non dovranno fare altro che attendere per scoprire quale dei loro franchise Bethesda preferiti verrà incluso nel prossimo lancio di Elgato. Nel frattempo, il microfono Wave:3 e lo Stream Deck a tema Starfield saranno disponibili per un periodo limitato sullo store online di Elgato.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti a tema Starfield di Elgato e Bethesda Game Studios ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).