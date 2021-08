BenQ: lanciati i videoproiettori TV 4K V7000i e V7050i a ottica ultra-corta

Novità in casa BenQ, sono stati annunciati infatti due nuovi proiettori ad ottica ultra corta con Android TV integrata e modalità Filmmaker

I nuovi videoproiettori BenQ V7000i e V7050i si sono da poco aggiudicati il prestigioso EISA Award Best Product 2021-2022 nella categoria Home Theatre Display & Video. A questo proposito, il comitato EISA ha dichiarato:

Abbinando le immagini di grandi dimensioni di un proiettore tradizionale con l’installazione e il funzionamento intuitivi di un televisore, il V7000i (Ice Grey) e il V7050i (Matte Black) di BenQ offrono emozioni da home theater adeguate e di alta qualità. L’installazione è un gioco da ragazzi, grazie a un modello di messa a fuoco integrato, a un tool di misurazione e alla correzione trapezoidale, mentre un dongle in dotazione integra l’Android TV per app video on demand, controllo vocale e altro ancora. La qualità costruttiva e lo stile sono deluxe, le prestazioni audio dell’altoparlante stereo frontale sono chiare e robuste e la riproduzione HDR 4K beneficia di colori naturali, immagini nitide e contrasto vibrante, in particolare se utilizzata con lo schermo ALR (Ambient Light Rejection) da 100 pollici opzionale di BenQ. Questa è una soluzione all-in-one superiore.

Un’alternativa alla TV

La luminosità degli ambienti non sarà più un problema grazie agli 8,3 milioni di pixel dell’immagine UHD reale. Garantiscono entrambi chiarezza e colori vividi più che mai per immagini con un impressionante impatto visivo. BenQ, tra l’altro, condivide gli stessi valori di UHD Alliance: entrambi i nuovi prodotti infatti offriranno la modalità Filmmaker. Tramite quest’ultima sarà possibile godere di film e spettacoli esattamente come sono stati concepiti dal regista per un’autentica esperienza cinematografica.

Non solo, perché a bordo ci sarà anche Android TV certificata da Google che offrirà un’ampia libreria di film, programmi TV, giochi e sport per soddisfare tutta la famiglia.

Il prezzo a cui troveremo i due nuovi prodotti di BenQ sarà di 3.799 euro IVA compresa.