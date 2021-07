be quiet! Shadow Rock Slim 2: il dissipatore slim

Ecco il nuovo dissipatore be quiet! Shadow Rock Slim 2. Un dissipatore sottile, ma prestante in grado di garantire una buona dissipazione fino a 160 W

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC premium, annuncia la sua ultima aggiunta al portafoglio di sistemi di dissipazione con Shadow Rock Slim 2, una versione aggiornata del suo predecessore Shadow Rock Slim con un kit di montaggio ottimizzato per una facile installazione su tutti gli attuali modelli Intel e AMD. Shadow Rock Slim 2 è la soluzione di raffreddamento ideale per sistemi compatti in cui l’equilibrio tra prestazioni di raffreddamento e silenziosità è fondamentale. I suoi quattro condotti di dissipazione ad alte prestazioni conferiscono a Shadow Rock Slim 2 un’impressionante capacità di raffreddamento fino a 160 W di TDP.

be quiet! Shadow Rock Slim 2: impressionante soluzione di raffreddamento premium per sistemi compatti

Il dissipatore compatto be quiet! Shadow Rock Slim 2 a torre singola ha quattro tubi di calore in rame ad alte prestazioni da 6 mm con contatto diretto (HDT) per assorbire direttamente il calore della CPU. Il dissipatore di calore è accoppiato con una ventola PWM be quiet! da 135 mm ottimizzata per un funzionamento silenzioso con nove lame studiate per aumentare il flusso d’aria e tecnologia durevole con cuscinetti, che vanta un basso rumore complessivo di 23,7 dB(A) al 100% della velocità della ventola. Ciò si traduce in prestazioni di raffreddamento impressionanti per processori con TDP fino a 160 watt, rendendo Shadow Rock Slim 2 una soluzione premium per gli utenti che necessitano di un raffreddamento potente ma silenzioso per i loro sistemi compatti o con moduli RAM molto ingombranti.

Design elegante e montaggio semplice

Una copertura superiore in alluminio spazzolato e cappucci per tubi di calore in alluminio aggiungono un tocco di eleganza a questo dispositivo di raffreddamento premium. Rispetto al suo predecessore, be quiet! Shadow Rock Slim 2 presenta un kit di montaggio ottimizzato che semplifica l’installazione e offre compatibilità con tutti gli attuali socket consumer Intel e AMD. Consente inoltre all’utente di accedere facilmente ai propri moduli di memoria dopo l’installazione nel case del PC, rendendo gli aggiornamenti della memoria un gioco da ragazzi. Shadow Rock Slim 2 supporta l’installazione di una seconda ventola sul retro con le clip incluse. silenzio! offre una garanzia del produttore di tre anni su Shadow Rock Slim 2.

Shadow Rock Slim 2 è disponibile dal 27 luglio a un prezzo al dettaglio consigliato (MSRP) di € 45,90. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!