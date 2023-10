be Quiet! presenta Pure Loop 2: la nuova unità di raffreddamento

Be Quiet! Pure Loop 2: unità di raffreddamento ad acqua AIO ad alte prestazioni e silenziosa. Raffreddamento a liquido all-in-one con elegante illuminazione ARGB

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, annuncia l’aggiunta di Pure Loop 2 alla sua gamma di unità di raffreddamento ad acqua all-in-one. Pure Loop 2 sostituisce il pluripremiato Pure Loop, offrendo miglioramenti sostanziali. Ciò grazie all’implementazione di una pompa con regolazione PWM e di LED ARGB attorno al blocco di raffreddamento.

Rispetto a Pure Loop 2 FX, la nuova serie Pure Loop 2 utilizza le nuovissime ventole ad alta velocità Pure Wings 3 PWM di be quiet!; per un’elevata pressione statica e un funzionamento silenzioso. Per soddisfare le esigenze di raffreddamento individuali, Pure Loop 2 sarà disponibile con radiatori di quattro diverse dimensioni: 120 mm, 240 mm, 280 mm e 360 mm.

Dettagli sulla nuova unità di raffreddamento Pure Loop 2

Le unità di raffreddamento ad acqua Pure Loop 2 si affidano a un massimo di tre ventole ad alta velocità Pure Wings 3 PWM. Queste offrono un funzionamento molto silenzioso di soli 36,8 dB(A) alla massima velocità. Le ventole supportano anche un’esclusiva funzione di motore ad anello chiuso; questa monitora la velocità di rotazione della ventola ed effettua regolazioni automatiche per mantenere la velocità costante delle ventole, indipendentemente dalla resistenza dell’aria del radiatore.

Pure Loop 2 è dotato di una pompa doppiamente disaccoppiata per ridurre il trasferimento delle vibrazioni: essendo montata sui tubi, l’involucro della pompa è disaccoppiato dal blocco di raffreddamento della CPU e dal radiatore. Inoltre, l’imbottitura in gomma all’interno dell’alloggiamento dell’unità di pompaggio aggiunge un ulteriore strato di disaccoppiamento. L’unità di pompaggio è regolabile in PWM, consentendo una migliore regolazione del rapporto prestazioni/rumore. Una piastra fredda rivestita in nichel garantisce prestazioni di raffreddamento efficienti per tutti i processori desktop mainstream e consente l’uso di composti termici in metallo liquido.

Design accattivante, comoda installazione e porta di ricarica

Pure Loop 2 stabilisce un elevato standard estetico grazie al design completamente nero delle ventole, del radiatore e dei tubi, accentuato dal blocco di raffreddamento in stile alluminio spazzolato. be quiet! ha implementato una porta di ricarica di facile accesso sul radiatore; in questo modo da poter rabboccare il liquido di raffreddamento quando necessario, per ottenere le massime prestazioni e una lunga durata.

Nella confezione è incluso un flacone di liquido di raffreddamento da 100 ml, che dovrebbe durare per almeno sei rabbocchi. I tubi a manicotto altamente flessibili consentono una comoda installazione, anche in casi di spazio limitato. Grazie a un pratico sistema di montaggio, Pure Loop 2 supporta tutti gli attuali processori desktop mainstream di Intel e AMD. Pure Loop 2 è disponibile al dettaglio dal 10 ottobre a un prezzo consigliato di $99,90 / €89,90 / £84,99 (120 mm), di $114,90 / €104,90 / £99,99 (240 mm), di $124,90 / €114,90 / £109,99 (280 mm) e di $139,90 / €129,90 / £125,99 (360 mm).

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Pure Loop 2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!)