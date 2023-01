be quiet! presenta il nuovo alimentatore modulare Pure Power 12 M

Presentato il nuovo Pure Power 12 M di be quiet!. Efficienza 80 PLUS Gold, eccezionalmente silenzioso con caratteristiche superiori alla concorrenza

be quiet! è un’azienda leader di mercato nel settore degli alimentatori (qui per maggiori info) per PC. L’azienda è orgogliosa di annunciare Pure Power 12 M, la sua seconda serie di alimentatori che garantisce la piena compatibilità con ATX 3.0. Pure Power 12 M è disponibile in cinque modelli da 550, 650, 750, 850 e 1000 watt.

Dettagli sul nuovo alimentatore modulare Pure Power 12 M di be quiet!

Tutti i nuovi modelli Pure Power 12 M sono certificati 80 PLUS Gold. Dispongono di tecnologie di alta classe come la topologia LLC e fino a cinque connettori PCIe per GPU PCIe 5.0 e GPU con connettori PCIe 6+2. Inoltre, Pure Power 12 M è dotato di cavi completamente modulari per facilitare l’installazione. Ciò rende Pure Power 12 M una scelta a prova di futuro per tutti coloro che desiderano un’unità di alimentazione con prestazioni elevate ma senza rumore per la propria scheda grafica. Tra le novità del portafoglio prodotti ci sono anche le soluzioni di grasso termico DC2 e DC2 Pro. Il grasso termico DC2 è la scelta ideale per qualsiasi applicazione di raffreddamento che richieda il massimo trasferimento di calore. Mentre DC2 Pro è una pasta termica di metallo liquido che offre un livello estremo di prestazioni di raffreddamento per i sistemi più esigenti.

Supporto completo per ATX 3.0

Pure Power 12 M include il supporto completo per lo standard ATX 3.0, che rispetta le specifiche di alimentazione definite da PCI Express 5.0. Rispetto allo standard ATX 2.X, che supporta picchi di carico elevati ma non definisce un massimo superiore alla potenza nominale dell’alimentatore, lo standard ATX 3.0 definisce valori target chiari: in particolare, la connessione PCIe per la scheda grafica deve consentire variazioni di carico fino a tre volte il consumo energetico. Pure Power 12 M è progettato per gestire con facilità questi carichi transitori estremi. Gli alimentatori ATX 3.0 con 450 o più watt richiedono anche un nuovo connettore 12VHPWR, in grado di fornire una potenza significativamente maggiore. Inoltre, tutti i modelli Pure Power 12 M offrono fino a quattro connettori PCIe 6+2 “tradizionali” per la piena compatibilità con le schede grafiche. Questo rende l’alimentatore estremamente versatile e una scelta perfetta e a prova di futuro per i prossimi dispositivi di nuova generazione e per gli attuali sistemi di fascia alta.

Pure Power 12 M di be quiet!: efficienza 80 PLUS Gold e funzionamento eccezionalmente silenzioso

Grazie alla tecnologia LLC, Pure Power 12 M offre stabilità e regolazione della tensione avanzate. Tutti i modelli sono certificati 80 PLUS Gold, con un’elevata efficienza operativa fino al 93,2%, e includono una serie completa di funzioni di sicurezza. Due binari indipendenti da 12 V forniscono fino a 1000 watt di potenza continua. Pure Power 12 M integra una ventola da 120 mm eccezionalmente silenziosa, con controllo della temperatura per ottenere il miglior equilibrio tra raffreddamento efficace e silenziosità. Le pale della ventola ottimizzate per il flusso d’aria riducono la turbolenza, consentendo un funzionamento silenzioso ai vertici della categoria con un flusso d’aria eccellente. Pure Power 12 M include una gestione dei cavi completamente modulare, per semplificare l’installazione dei componenti e ridurre l’ingombro dei cavi nello chassis. Grazie all’ideazione, alla progettazione e al controllo qualità dei prodotti in Germania, tutti i modelli godono di una garanzia di 10 anni.

DC2 e DC2 Pro: il nuovo grasso termico

Il nuovo grasso termico DC2 di be quiet! offre prestazioni di raffreddamento superiori al grasso termico fornito in dotazione con la maggior parte dei dissipatori per CPU. Grazie all’elevata conduttività termica, DC2 è la scelta ideale per le applicazioni che richiedono il massimo trasferimento di calore tra la CPU e il radiatore. Per coloro che si spingono oltre, be quiet! offre la sua prima pasta termica in metallo liquido: DC2 Pro, che è stata progettata per gli appassionati e gli utenti professionali e può essere utilizzata anche nei sistemi PC più esigenti, sia per il raffreddamento della CPU che per altri scopi, come l’ottimizzazione delle prestazioni di raffreddamento della GPU.

Pure Power 12 M di be quiet!: Disponibilità e prezzi

Pure Power 12 M è disponibile dal 7 Febbraio ai seguenti prezzi:

$164,90 / €169,90 / £168,99 (1000W),

$134,90 / €139,90 / £138,99 (850W),

$119,90 / €119,90 / £118,99 (750W),

$104,90 / €109,90 / £108,99 (650W),

$94,90 / €94,90 / £93,99 (550W).

Il DC2 e il DC2 Pro vengono lanciati lo stesso giorno con un prezzo di listino di $7,90 / £6.99 e di $11.90 / €11.90 / £10.99 rispettivamente.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Pure Power 12 M di be quiet! ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).