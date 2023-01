Be quiet! presenta la nuova serie di alimentatori ATX 3.0 Dark Power 13: senza compromessi con certificazione 80 PLUS Titanium

be quiet! presenta la sua prima serie di alimentatori completamente compatibile con ATX 3.0: Dark Power 13. Proposto in tre modelli da 750, 850 e 1000 watt, Dark Power 13 sostituisce il suo predecessore “Dark Power 12” in tutto e per tutto. Tutti i modelli offrono la piena compatibilità ATX 3.0 per le schede video di nuova generazione. Sono dotati, inoltre, di una ventola Silent Wings da 135 mm migliorata e senza cornice.

In termini di efficienza siamo al top grazie alla certificazione 80 PLUS Titanium. Gli appassionati possono contare sull’Overclocking Key, che combina i quattro binari da 12 V in uno solo con una potenza maggiore, ideale per processori o schede grafiche overcloccate.

be quiet! presenta i nuovi alimentatori Dark Power 13

Dark Power 13 include il supporto completo per lo standard ATX 3.0, che rispetta le specifiche di potenza definite da PCI Express 5.0. Rispetto allo standard ATX 2.X, lo standard ATX 3.0 definisce valori target chiari: in particolare, la connessione PCIe per la scheda grafica consente variazioni di carico fino a tre volte rispetto al consumo energetico. Dark Power 13 è progettato per gestire con facilità questi pesanti carichi. Gli alimentatori ATX 3.0 con 450 o più watt richiedono anche un nuovo connettore 12VHPWR, che è in grado di fornire una potenza significativamente maggiore. Tutti i modelli Dark Power 13 supportano fino a 600 watt di potenza sul connettore 12VHPWR, pur offrendo quattro connettori PCIe 6+2 “tradizionali” per la piena compatibilità con le schede grafiche.

Efficienza titanica e silenziosità al top

Come Dark Power 12, Dark Power 13 è dotato di certificazione 80 PLUS Titanium (fino al 95,8% di efficienza) grazie all’implementazione dell’avanzata topologia “Active Rectifier + Full Bridge LLC + SR + DC-DC” e a un design interno senza fili sul lato DC. Per ottenere la massima affidabilità e qualità del segnale dai quattro binari da 12 V, Dark Power 13 si affida esclusivamente a componenti di qualità superiore, come i condensatori giapponesi a 105°C di lunga durata. L’innovativa ventola senza telaio brevettata da be quiet! è stata utilizzata ancora una volta per Dark Power 13. Questa ventola Silent Wings da 135 mm è posizionata direttamente sotto una griglia e circondata da una presa d’aria a forma di imbuto per una circolazione dell’aria ottimale e il miglior raffreddamento possibile. Questo garantisce un raffreddamento ottimale dei componenti anche in condizioni di carico estremo. Il tutto è anche più silenzioso rispetto alla precedente versione.

Ampio set di funzionalità | be quiet! presenta i nuovi alimentatori Dark Power 13

Come successore del pluripremiato Dark Power 12, tutte le sue amate caratteristiche sono state riportate nel Dark Power 13. Il tasto Overclocking consente all’utente di passare dalla modalità multi-rail a quella single-rail con la semplice pressione di un pulsante, aumentando la stabilità dell’alimentatore in situazioni di overclocking estremo. L’alloggiamento in acciaio e la serie completa di cavi modulari con guaina nera si abbinano ai componenti di alta qualità presenti all’interno dell’alimentatore. Grazie all’elevata qualità dei componenti e all’innovativo design del raffreddamento, be quiet! offre una garanzia del produttore di 10 anni.

Prezzi e disponibilità

Gli alimentatori della serie be quiet! Dark Power 13 saranno disponibili in data 24 Gennaio 2023 a questi prezzi di listino:

Dark Power 13 1000W: €294.90

Dark Power 13 850W: €259.90

Dark Power 13 750W: €214.90

Noi vi invitiamo a seguire le nostre pagine per continuare ad essere aggiornati sul mondo dell’hardware e non solo!