be quiet! Dark Rock TF 2: dissipatore top di gamma con design top-flow

Ecco il nuovo be quiet! Dark Rock TF 2, un dissipatore un po’ particolare per via del suo desing top-flop con una ventola superiore

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC premium, annuncia Dark Rock TF 2. Questo dispositivo di raffreddamento per CPU di fascia alta combina prestazioni di raffreddamento al top in grado di dissipare fino a 230 W TDP emettendo un suono praticamente impercettibile, grazie al suo design con doppio dissipatore di calore, sei tubi conduttori di calore da 6 mm ad alte prestazioni e due ventole Silent Wings da 135 mm. be quiet! Dark Rock TF 2 ha anche un bell’aspetto con il suo coperchio superiore in alluminio spazzolato e lo speciale rivestimento nero con particelle di ceramica, che lo rendono la scelta ideale per tutti coloro che cercano le massime ma silenziose prestazioni di raffreddamento con stile.

be quiet! Dark Rock TF 2: raffreddamento senza sforzo in condizioni estreme

Per chiunque cerchi un vero dispositivo di raffreddamento di fascia alta, Dark Rock TF 2 ha tutte le carte in regola. Il design a doppio dissipatore di calore con sei tubi conduttori di calore in rame ad alte prestazioni offre le massime prestazioni anche in condizioni di overclock estremo e il design top-flow fornisce un raffreddamento ideale non solo per la CPU ma anche per i componenti della scheda madre circostanti. Anche così, be quiet! Dark Rock TF 2 è praticamente impercettibile, grazie a una Silent Wings 3 da 135 mm a forma di imbuto come ventola superiore e una Silent Wings da 135 mm (senza ingresso a forma di imbuto) come ventola inferiore. Entrambe le ventole sono dotate di un resistente cuscinetto fluidodinamico, motori a sei poli e fino a nove pale della ventola ottimizzate per il flusso d’aria, con un basso livello di rumorosità di 27,1 dB al 100% della velocità PWM. Gli inserti in gomma antivibrazione sulle alette del dissipatore di calore smorzano ulteriormente i suoni operativi indesiderati.

be quiet! Dark Rock TF 2: design elegante ma funzionale

Con le sue impressionanti prestazioni di raffreddamento da 230 W, Dark Rock TF 2 si comporta eccezionalmente bene, ma anche l’occhio vuole la sua parte. La copertura in alluminio spazzolato gli conferisce un aspetto elegante mentre lo speciale rivestimento nero con particelle di ceramica migliora il trasferimento di calore rispetto ad altri metodi di rivestimento meno sofisticati. Il design a doppio dissipatore consente l’installazione di moduli di memoria con un’altezza fino a 49 mm, mentre l’installazione del dispositivo di raffreddamento stesso è semplice grazie al kit di montaggio ottimizzato con un ponte di montaggio del dispositivo di raffreddamento fisso. Anche se be quiet! Dark Rock TF 2 include due ventole, gli utenti che cercano un raffreddamento di fascia alta in strutture più compatte possono utilizzare il dispositivo di raffreddamento in un assemblaggio a ventola singola per un’altezza complessiva ridotta. be quiet! offre una garanzia del produttore di tre anni su Dark Rock TF 2.

Prezzo e disponibilità

Dark Rock TF 2 è disponibile dal 10 agosto a un prezzo al dettaglio consigliato (MSRP) di € 85,90. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!