Back to work e back to school: le soluzioni di Trust per un rientro smart

Trust, un’azienda leader nella produzione di periferiche per il lifestyle digitale, presenta una serie di soluzioni intelligenti per rendere più agevole il back to school ed il back to work

Questi prodotti dell’azienda Trust offrono comfort ed efficienza e sono attualmente soggetti a promozioni da parte dei rivenditori. Tra i vari prodotti disponibili, troviamo non soltanto soluzioni per la casa e per l’ufficio, ma anche per gli amanti del gaming.

Di seguito sono riportati tutti prodotti consigliati da Trust per permettere ai propri clienti di affrontare al maglio sia il “Back to Work” che il “Back to School”. Tutti i prodotti saranno disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online, nonché sul webshop Amazon di Trust.

Dettagli sulle soluzioni Trust per il back to school

LYRA, la combo tastiera e mouse wireless con ricevitore. Questa tastiera compatta è realizzata per l’85% in plastica riciclata e viene fornita in un packaging certificato al 100% FSC privo di plastica. È ideale per il lavoro da casa, in ufficio o in viaggio. È disponibile anche come deskset, che include un piccolo mouse. Prezzo: €40,99. Colori disponibili: nero, blu, bianco, verde.

PUCK, il mouse ultrasottile wireless ricaricabile, Questo mouse wireless ricaricabile ha un design minimalista arrotondato e sottile. È dotato di pulsanti silenziosi che riducono il rumore dei clic del 90%, garantendo un’esperienza di lavoro silenziosa e concentrata. Prezzo: €19,99. Colori disponibili: nero, rosa, blu.

TEZA, la webcam Ultra HD 4K. Questa webcam offre una qualità video eccezionale con immagini in 4K e un campo visivo di 74°. Dispone di due microfoni integrati e include un treppiede e un’otturatore per la privacy montabile, offrendo controllo e stabilità. È inoltre dotata di un adattatore da USB-A a USB-C per una maggiore compatibilità con laptop e PC. Prezzo: €139,99.

Bologna ,il set borsa laptop e mouse. Questo set ecosostenibile include una borsa laptop da 16″ e un mouse wireless silenzioso, entrambi realizzati con materiali riciclati. La borsa dispone di vari scomparti per proteggere il laptop e gli effetti personali durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro. Prezzo: €22,99. Colori disponibili: nero, verde.

Le soluzioni per il gaming

GXT 718 RAYZEE, la sedia da gaming pieghevole: Questa sedia da gaming pieghevole è progettata per offrire comfort e praticità. È dotata di uno schienale e un poggiatesta regolabili in diverse posizioni, consentendo una vasta gamma di opzioni per un gioco comodo e pratico. È anche facilmente ripiegabile e riponibile sotto il letto o nell’armadio. Prezzo: €98,99.

La GXT RESTO 708R, sedia gaming ergonomica regolabile. Questa sedia gaming è progettata per garantire ore di sessioni di gioco e lavoro confortevoli. Dispone di cuscini lombari e cervicali rimovibili e regolabili per un supporto extra. Il cuscino per il collo può essere trasformato in un poggiatesta. Prezzo: €249,99. Colori disponibili: bianco, rosso, nero, blu.

GXT 498 FORTA , le cuffie gaming per PS5. Queste cuffie gaming con microfono integrato hanno una licenza ufficiale per PS5. Sono realizzate al 35% con plastica riciclata e offrono comfort grazie a cuscinetti over-ear e archetto regolabile. Con driver potenti da 50 mm e audio 3D sulla console PS5, offrono un’esperienza di gioco immersiva. Prezzo: €49,99. Colori disponibili: nero, bianco.

Il GXT 922 YBAR, mouse gaming con illuminazione LED integrale. Questo mouse gaming è realizzato con il 68% di materiali riciclati e dispone di illuminazione LED RGB personalizzabile. Offre velocità e precisione con risoluzione regolabile da 200 a 7200. Prezzo: €24,99. Colori disponibili: nero, bianco.

