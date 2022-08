ATP presenta i nuovi SSD M.2 2230 ad alta resistenza

Quest’oggi l’azienda ATP ha presentato al pubblico i suoi nuovissimi SSD M.2 2230 ad alta resistenza

ATP Electronics,(qui per maggiori info sull’azienda) è leader mondiale nelle soluzioni di storage e memoria specializzate. Ha presenta quest’oggi le sue ultime unità a stato solido (SSD) flash storage 3D triple-level cell (TLC). Le serie N700 e N600, che supportano l’interfaccia PCIe 3.0 ad alta velocità x4 corsie e protocollo NVMe. I nuovi SSD offrono funzionalità di sicurezza basate su hardware, come protezione da scrittura e cancellazione rapida, in base al progetto e alla richiesta del cliente. Abilitato tramite i pin di ingresso/uscita generali (GPIO), HW Write Protect mette l’SSD in modalità “Sola lettura”, impedendo così la modifica o la manomissione dei dati memorizzati. HW Quick Erase, d’altra parte, avvia un’operazione di scrittura del pattern di dati blocco per blocco per cancellare sistematicamente qualsiasi traccia di dati utente.

Dettagli sui nuovi SSD M.2 2230 ad alta resistenza

Disponibili come moduli M.2 2230, offrono una migliore efficienza energetica e sono adatti per applicazioni che utilizzano sistemi piccoli e leggeri. Come sistemi point-of-sale (POS), PC mobili, dispositivi Internet of Things (IoT) e applicazioni di avvio del server . Le serie N700 e N600 ospitano un array a griglia sferica del dissipatore di calore (HSBGA) sul fattore di forma M.2 2230. Inoltre ATP ha pensato anche ai clienti che preferiscono una soluzione saldata e resistente alle vibrazioni. Infatti, ATP offre anche SSD M.2 Type 1620 HSBGA con lo stesso firmware e configurazione NAND.

Serie N700

La serie N700 è configurata come flash NAND pseudo single-level cell (pSLC) per una maggiore affidabilità e durata. È disponibile con capacità di 40/80/160 GB. Supporta intervalli I-Temp da -40°C a 85°C (N700Si) e C-Temp da 0°C a 70°C (N700Sc) e offre durata massima fino a 4.280 TB.

Serie N600

La serie N600 in TLC nativo è disponibile con capacità di 120/240/480 GB. Supporta temperature di esercizio C-Temp da 0°C a 70°C e offre una durata massima fino a 768 TB. Gli SSD della serie N700/N600 sono costruiti e accuratamente testati per resistere alle esigenze delle applicazioni industriali anche in condizioni operative difficili.

Caratteristiche principali della serie N700

Modalità pSLC per una maggiore affidabilità e durata

per una maggiore affidabilità e durata Prestazioni sostenibili con il firmware ATP Optimized Thermal Throttling (FW), che previene drastici cali di prestazioni che influiscono negativamente sul sistema

Il basso consumo energetico a soli 5 mW in Power State 4 (modalità Sleep) offre un enorme risparmio energetico

(modalità Sleep) offre un enorme risparmio energetico Il supporto del buffer di memoria host (HMB) per gli SSD senza DRAM migliora le prestazioni di lettura casuale

Supporto per segnali di alimentazione aggiuntivi per proteggere i dati da arresti forzati.

Notifica di perdita di alimentazione (PLP_INIT#): consente all’host di inizializzare lo scaricamento dei dati sull’SSD prima di spegnersi.

Riconoscimento della perdita di alimentazione (PLP_FBCK#): l’SSD fornisce un segnale che indica lo stato di preparazione per una perdita di alimentazione e inizia a svuotare i dati dopo l’esecuzione di PLP_INIT#.

Opzioni personalizzabili (su richiesta e supporto del progetto)

Protezione da scrittura HW

Cancellazione HW: cancellazione rapida e cancellazione sicura (AFSSI-5020)

Crittografia AES-256

TCG Opale 2.0

Caratteristiche principali della serie N600

Prestazioni sostenibili con il firmware ATP Optimized Thermal Throttling (FW), che previene drastici cali di prestazioni che influiscono negativamente sul sistema

(FW), che previene drastici cali di prestazioni che influiscono negativamente sul sistema Il basso consumo energetico a soli 5 mW in Power State 4 (modalità Sleep) offre un enorme risparmio energetico

Il supporto del buffer di memoria host (HMB) per gli SSD senza DRAM migliora le prestazioni di lettura casuale

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi SSD M.2 2230 ad alta resistenza di ATP? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).