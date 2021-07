ASUS ZenWiFi XD6: router Wi-Fi 6 compatibile con Alexa

Il nuovo router Wi-Fi 6 ASUS ZenWiFi XD6 è finalmente disponibile nel nostro paese ed è controllabile tramite Amazon Alexa e tecnologia AiMesh

ASUS ha annunciato ZenWiFi XD6, un nuovo router basato su WiFi 6 pensato per garantire una copertura di rete ottimale in tutta la casa, senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità delle prestazioni. Il merito è della coppia di router ASUS AX5400 che costituiscono il sistema ZenWiFi XD6. Questi due dispositivi sono equipaggiati con tecnologie esclusive al fine di massimizzare l’efficienza di collegamento e la velocità di comunicazione, così da portare la connettività all’interno e all’esterno della casa.

Ciascun router supporta gli standard Wi-Fi 6, quindi è compatibile con i protocolli più recenti (802.11n, 802.11ac e 802.11ax) e anche con quelli più datati (11g, 11b e 11a), in modo da raggiungere la velocità massima di trasferimento di 574+4.804 Mbps. Le prestazioni sono ottimizzate dalle sei antenne integrate con gestione Mimo differente a seconda delle frequenze operative (2×2 a 2,4 GHz; 4×4 a 5 GHz). Il tutto è affidato al processore a tre core a 1,5 GHz assistito da 512 MB di Ram e uno spazio storage di 256 MB. Su entrambi gli AX5400 non mancano le porte Ethernet (1xWan + 3xLan). La somma data dai due router nel sistema ZenWiFi XD6 consente di coprire una superficie massima interna di 500 mq, equivalente a più di quattro stanze, ed esterna di circa 2.700 mq.

ASUS ZenWiFi XD6: flessibilità di collegamento

ASUS ha pensato ZenWiFi XD6 per essere flessibile e per adattarsi alle varie situazioni di utilizzo. Così i due router operano da terminali di rete (backhaul) collegati sia Wi-Fi sia Ethernet: l’AX5400 sceglie in automatico e in modo intelligente la modalità migliore in base all’utilizzo e alla qualità di connessione. Nulla vieta di impostare manualmente come gestire il dialogo tra i due dispositivi.

Il software di gestione è infatti studiato per adattarsi alle necessità dell’utente semplificando le impostazioni e la configurazione. Gli step di setup possono essere addirittura gestiti dallo smartphone. I due router si autoconfigurano in automatico e ciascuno dei due può operare come principale o extender. A questo si somma il supporto per la tecnologia AiMesh, che permette anche agli utenti meno esperti di espandere la rete, così da ampliare il raggio d’azione del wireless, e definire le funzioni più avanzate in modo semplice e intuitivo. AiMesh interviene semplificando l’aggiunta di un ulteriore router di ASUS: purché questo sia compatibile con questo protocollo, l’estensione della copertura avviene in automatico grazie alle funzioni di configurazione automatica.

ASUS ZenWiFi XD6: la smart home è sicura

Il sistema ASUS ZenWiFi XD6 è il tassello mancante per gestire in maniera ottimale la smart home. La compatibilità nativa con le funzioni di Amazon Alexa, in abbinata con Smart Looks, permettono di individuare e configurare i dispostivi IoT presenti nella casa. I quali, a questo punto, sono gestibili direttamente dal ZenWiFi XD6.

Il tutto avviene in un contesto di massima sicurezza “by design”. La funzione AiProtection Pro dispone di un controllo parentale ancora più avanzato, gratuito a vita, per definire in modo preciso cosa avviene sulla rete e a quali siti possono accedere gli utenti minori. Non solo, AiProtection Pro dispone di un sistema di prevenzione delle intrusioni (Ips) che blocca i più comuni attacchi perpetrati via Internet, che si somma al rilevamento e blocco di eventuali attacchi in corso su un qualunque dispositivo collegato alla rete. Questo in aggiunta alla possibilità di bloccare e censurare l’accesso ai siti ritenuti dannosi.

Se ancora questo non bastasse, ZenWiFi XD6 è corredato da Instant Guard, che permette di collegarsi in remoto al sistema sfruttando un collegamento Vpn con sistema di crittografia. Tutte queste funzioni di sicurezza sono gestibili dallo smartphone attraverso l’app sviluppata da ASUS.

Prezzi e disponibilità

ASUS AX5400 (1pk) è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 219,00€ IVA inclusa. ASUS ZenWiFi XD6 (2pk) è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 389,00€ IVA inclusa.

