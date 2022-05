ASUS: annuncia la nuova lineup di notebook Zenbook 2022

Durante l’evento di lancio virtuale The Pinnacle of Performance, Asus annuncia i nuovi notebook premium ultra-potenti, compatti e sofisticati, sono caratterizzati da innovazioni estreme e da tecnologie avanzate per un nuovo livello di fruizione in movimento

In occasione dell’evento di lancio online The Pinnacle of Performance, ASUS ha presentato oggi la lineup 2022 di sofisticati computer portatili premium ad alte prestazioni Zenbook Pro e Zenbook S.

Le nuove gamme Zenbook Pro e Zenbook S sono sempre più complete e includono laptop standard, convertibili e a doppio display di dimensioni comprese tra 13 e 17,3 pollici.

Tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori ad alte prestazioni Intel® Core™ serie H o AMD Ryzen™ 6000 serie H, GPU fino alle NVIDIA GeForce RTX serie 30 con i vantaggi dell’ecosistema NVIDIA Studio, oltre a una straordinaria serie di innovazioni che migliorano prestazioni e produttività.

ASUS ZenBook: le parole di Rex Lee

Rex Lee, vicepresidente e responsabile della BU Personal Computer di ASUS ha dichiarato:

In ASUS, continuiamo nella nostra incessante ricerca dell’innovazione per spingere la creatività di tutti ai massimi livelli. Con il pieno potenziamento delle nostre nuovissime serie Zenbook Pro e Zenbook S, questi iconici laptop non solo raggiungono l’apice delle prestazioni, ma presentano anche splendidi display OLED, innovazioni uniche e un nuovo look moderno.

ASUS ha collaborato con NVIDIA per portare tutti i vantaggi di NVIDIA Studio ai nuovi laptop Zenbook Pro, comprese le ottimizzazioni software e i driver NVIDIA Studio preinstallati per migliorare le prestazioni e l’affidabilità di tutte le applicazioni creative preferite dagli utenti.

Gli artisti e i content creator saranno in grado di creare alla velocità dell’immaginazione grazie a vantaggi hardware dedicati che accelerano la progettazione 3D, l’editing video, il live streaming e i workflow di design grafico.

Inoltre, gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di NVIDIA come NVIDIA Omniverse per l’editing e la collaborazione in 3D, NVIDIA Broadcast per il livestreaming e NVIDIA Canvas per la pittura di paesaggi assistita dall’intelligenza artificiale.

Progettati per performance estreme

Le gamme 2022 Zenbook Pro e Zenbook S sono caratterizzate da un look “modern Zen” completamente rivisto, che conferisce loro un aspetto minimal e sofisticato, con nuovi dettagli come i bordi che rievocano diamanti con taglio a gradino e il nuovo logo ASUS in monogramma ‘A’ in rilievo sul telaio.

Continuando la tradizione Zenbook, l’enfasi si fonda sull’eleganza e la portabilità combinate con performance leader nel mercato. Per prestazioni senza precedenti in uno chassis compatto, le serie Zenbook Pro e S ora utilizzano i più recenti processori fino a Intel® Core™ serie H di 12a generazione o AMD Ryzen™ serie 6000 H.

Le massime prestazioni sostenute con un TDP (Thermal Design Power) combinato fino a 140 W a seconda del modello, sono assicurate anche da nuove e migliorate tecnologie di raffreddamento in tutta la gamma, tra cui le soluzioni ASUS IceCool, IceCool Plus e IceCool Pro.

Inoltre, Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) e Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) introducono il nuovo Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra), un innovativo meccanismo di auto-inclinazione che solleva il touchscreen secondario ScreenPad™ Plus o la tastiera ASUS ErgoSense per consentire un migliore raffreddamento e una migliore ergonomia.

La gamma ASUS Zenbook Pro

In aggiunta ai modelli da 14,5 pollici e 16 pollici, la serie Zenbook Pro si arricchisce con il nuovo laptop convertibile Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) da 15,6 pollici e il nuovo Zenbook Pro 17 (UM6702), il primo Zenbook con schermo da 17,3 pollici. La serie Zenbook Pro offre agli utenti la massima potenza in un form factor compatto ed elegante.

Il versatile Zenbook Pro 15 Flip OLED, certificato Intel® Evo™, è dotato del primo touchscreen OLED 2.8K 120 Hz da 15.6 pollici al mondo, ed è alimentato da un processore fino a Intel® Core™ i7 di 12a generazione e una GPU fino alla nuovissima grafica discreta Intel® Arc™ A370M, per offrire agli utenti più esigenti una potenza multitasking e multimediale eccezionale, supportata dalla tecnologia termica ASUS IceCool Plus per prestazioni elevate e continuative.

Il design compatto, elegante, sottile e leggero è caratterizzato da bordi diamantati con taglio a scalino, una cerniera ErgoLift a 360° e una fotocamera HD IR per un rapido riconoscimento del volto.

Un sensore combinato di luce ambientale e colore RGB permette la regolazione automatica della luminosità e del colore dello schermo. Per un’esperienza cinematografica coinvolgente, il sistema audio Dolby Atmos® certificato Harman Kardon con quattro altoparlanti offre un suono multidimensionale ultra-realistico.

ASUS Zenbook Pro 17

dispone di un ampio touchscreen da 17.3 pollici 2.5K IPS NanoEdge Dolby Vision PANTONE Validated, con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 165 Hz. Superbe prestazioni creative e di produttività a tutto tondo sono fornite da un processore fino a AMD Ryzen™ 9 6900HX e una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3050.

Per esperienze audio superiori, anche in questo caso è stato integrato un sistema audio Dolby Atmos® certificato Harman Kardon guidato da un potente amplificatore intelligente. Il design elegante e moderno è rifinito in una raffinata colorazione Tech Black.

La gamma ASUS Zenbook S

La ultrasottile e ultraleggera serie ASUS Zenbook S guadagna due nuovi modelli da 13,3 pollici progettati per la massima portabilità: il convertibile 2-in-1 Zenbook S 13 Flip OLED e il più leggero laptop OLED da 13,3 pollici al mondo, il nuovo Zenbook S 13 OLED.

Con l’eccezionale efficienza energetica e le batterie ad alta capacità della nuova serie Zenbook S, gli utenti non devono più scegliere tra prestazioni e durata della batteria.

Con la sua versatile cerniera ErgoLift a 360°, Zenbook S 13 Flip OLED permette agli utenti di lavorare o giocare in qualsiasi configurazione, laptop, tenda, stand, tablet o qualsiasi altra posizione intermedia.

La cerniera progettata con precisione è anche testata per garantire la massima affidabilità per una totale tranquillità. Il nuovo design unibody elegante e compatto, realizzato in lega di magnesio-alluminio premium e rifinito in una scelta di due nuovi colori. Pesa solo 1,1 kg e ha uno spessore di 14,9 mm per una portabilità senza sforzo, e il processore fino a Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione offre prestazioni adatte a gestire qualsiasi compito con facilità.

Una batteria a lunga durata

Una batteria a lunga durata da 67 Wh, tre porte USB-C® Thunderbolt™ 4 ultraveloci e un lettore di schede microSD lo rendono il compagno portatile ideale.

Zenbook S 13 Flip OLED è ricco di funzioni intelligenti progettate per migliorare la sicurezza e l’efficienza. La capacità di rilevamento della presenza consente il login e il logout automatico quando l’utente si avvicina o lascia la postazione, e un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione consente un login istantaneo one-touch, senza password.

Un sensore di colore RGB regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore per adattarsi all’ambiente circostante. In collaborazione con Intel, il design dello Zenbook S 13 Flip OLED soddisfa i requisiti di certificazione Intel® Evo™ in termini di specifiche hardware e gli obiettivi di esperienza per reattività, instant wake, durata della batteria, ricarica veloce e collaborazione intelligente.

L’ultraleggero Zenbook S 13 OLED

L’ultraleggero Zenbook S 13 OLED è un compagno elegante e potente per chi ha uno stile di vita movimentato. Il suo telaio super-sottile in lega di magnesio-alluminio ha uno spessore di 14,9 mm e un peso di appena 1 kg, e integra un processore fino a AMD Ryzen™ 7 6800U con grafica fino a AMD Radeon™ 680M.

Rifinito in uno dei quattro nuovi sofisticati colori. Ponder Blue, Aqua Celadon, Vestige Beige e Refined White, ASUS Zenbook S 13 OLED è progettato per distinguersi. La durata della batteria può raggiungere le 19 ore, la connettività completa, tra cui USB 3.2 Gen 2 Type-C e USB-C Easy Charge. Lo rendono il perfetto compagno di viaggio e per tutte le occasioni quotidiane.

Il perfetto compagno di viaggio e per tutte le occasioni quotidiane. Il reattivo touchscreen 16:10 2.8K OLED HDR NanoEdge Dolby Vision è PANTONE Validated per una superba fedeltà dei colori, certificato VESA DisplayHDR True Black 500 per i neri più profondi, e ha un color gamut ultra-vivido 100% DCI-P3 per un’esperienza visiva superlativa.

Una migliore cura degli occhi è assicurata dalle basse emissioni di luce blu certificate da TÜV Rheinland. Il suono immersivo multi-dimensionale è garantito da un sistema audio Dolby Atmos® certificato Harman Kardon con un potente amplificatore intelligente.

