ASUS TUF Gaming H3: cuffie wireless leggere per game session pesanti

Le nuove cuffie ASUS TUF Gaming H3 hanno un design incentrato su comfort e leggerezza è un supporto alla tecnologia wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB-C. Supporta tanti dispositivi tra cui PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e smartphone

ASUS ha annunciato l’arrivo delle nuove ASUS TUF Gaming H3 Wireless, le cuffie per i gamer che desiderano vivere un’esperienza di gioco ancora più immersiva in fatto di suono ed effetti audio su piattaforme diverse, con la massima comodità, ergonomia e con un’attenzione al portafoglio. Le nuove cuffie permetteranno di godere a pieno di sessioni di gioco coinvolgenti grazie alla bassa latenza offerta dalla connessione wireless a 2,4 GHz. Le nuove cuffie ASUS TUF Gaming H3 Wireless, a differenza delle cuffie wireless tradizionali che possono avere latenza o connessioni instabili, sfruttano la tecnologia wireless a 2,4 GHz. Ciò consente connessioni con una latenza inferiore rispetto alle cuffie Bluetooth, migliorando la comunicazione e l’esperienza di gioco.

La qualità audio è una caratteristica dei driver ASUS Essence da 50 mm con design con magnete al neodimio e a camera stagna. Il risultato di questo approccio costruttivo è un audio chiaro, definito e preciso, sostenuto da bassi potenti per assicurare un ulteriore realismo durante il gameplay. A ciò si aggiunge l’immersività degli effetti virtual surround 7.1 al fine di rilevare il preciso posizionamento di ciascun suono, che permette di trarre vantaggi competitivi durante il gaming e un ascolto più coinvolgente con i film.

ASUS TUF Gaming H3: tecnologia wireless a bassa latenza

Le cuffie wireless tradizionali possono avere latenza o connessioni instabili, le TUF Gaming H3 Wireless sfruttano la tecnologia wireless a 2,4 GHz così da garantire connessioni con una latenza inferiore rispetto alle cuffie Bluetooth. La durata estesa della batteria consente di godersi almeno 8 giorni di gioco o musica con una singola carica, mentre i giocatori più accaniti possono godere di oltre 15 ore di azione ininterrotta. Un’area di copertura migliorata fino a 25 metri consente di camminare liberamente e di lasciare la propria postazione senza la preoccupazione di perdere il segnale.

Le ASUS TUF Gaming H3 Wireless sommano comfort elevato e qualità audio per garantire la migliore comodità ai gamer anche dopo lunghe sessioni di gioco. I padiglioni con cuscinetti ASUS Fast-cooling provvedono ad eliminare rapidamente il calore che si accumula all’interno della cuffia, questo anche grazie al rivestimento in pelle ecologica al 100% sul padiglione esterno in schiuma di tipo memory foam.Anche l’archetto è stato studiato con attenzione per garantire una lunga durata di utilizzo nel tempo. La fascia che unisce i due padiglioni è in acciaio inossidabile resistente. Un comfort di livello superiore è frutto del design dell’archetto che imprime il 20% in meno di forza rispetto a una cuffia standard.

Infine, le cuffie presentano un microfono unidirezionale, ottimizzato per assicurare comunicazioni vocali chiare. Il microfono è certificato per essere utilizzato con le principali applicazioni di chat e videocall. Sul padiglione auricolare si trovano i comodi tasti per regolare microfono, volume e controllare il livello della batteria.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie ASUS TUF Gaming H3 Wireless sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,90 € IVA inclusa. Maggiori dettagli li trovate nel sito ufficiale del prodotto. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!