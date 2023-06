Asus ROG Zephyrus G14: disponibile in Italia la versione 2023

La versione 2023 dell’Asus ROG Zephyrus G14 è finalmente disponibile all’acquisto in Italia. Vediamo insieme tutti i dettagli

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del suo laptop gaming ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402, montante un processore AMD Ryzen 9 7940HS di 13ª generazione. All’interno troviamo anche una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop con 125 W max TGP, NVIDIA Advanced Optimus e DLSS 3 in modo che ogni gioco venga eseguito al massimo delle prestazioni senza tearing.

Tutto quello che bisogna sapere sull’Asus ROG Zephyrus G14 (2023) disponibile in Italia

Zephyrus G14 2023 è alimentato dal meglio di AMD e NVIDIA per un’esperienza di gaming con Windows 11 Home davvero straordinaria. Grazie al nuovo processore e alla nuova scheda video, questo 14 pollici è pronto per qualsiasi tipo di gaming o multitasking. Il processore vanta 8 core e 16 thread. Sia che si cerchi potenza a singolo core per il gaming o potenza multithread per il multitasking, Zephyrus G14 è pronto e in grado di offrire tutto questo.

La GPU vanta un impressionante TGP massimo di 125 W, grazie ai 25 W extra disponibili con Dynamic Boost. I limiti di potenza più elevati consentono alla scheda di aumentare il boost più a lungo, ottenendo il massimo delle prestazioni dalla macchina e assicurando il massimo framerate possibile.

Per i gamer che esigono la massima chiarezza di movimento e di immagine, Zephyrus G14 offre un incredibile display Nebula HDR con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, una copertura DCI-P3 del 100% e una luminosità di picco di ben 500 nit per un gameplay HDR mozzafiato. Il pannello da 14 pollici e 16:10 offre neri incredibilmente profondi per contenuti che saltano fuori dallo schermo, con un realismo estremo.

Raffreddamento e prezzo

Un hardware potente richiede un raffreddamento robusto, soprattutto in uno chassis compatto. Zephyrus G14 è dotato di una camera di vapore per la CPU e la GPU con il composto termico a metallo liquido di Thermal Grizzly per un trasferimento di calore ultra-efficiente dalle parti più calde della macchina. Con una copertura del 48,2% dei componenti che generano calore, la camera di vapore permette al G14 di avere un budget di potenza superiore di 25W, spingendo le prestazioni al limite senza aumentare il rumore delle ventole o le dimensioni del telaio.

L’audio surround virtuale a 5.1.2 canali con tecnologia Dolby Atmos mette ogni gamer al centro dell’azione, con un volume 1,78 volte superiore a quello di Zephyrus G14 2021. È possibile scegliere tra 6 modalità preimpostate che ottimizzano le impostazioni in base al tipo di gioco e di supporto, oppure apportare modifiche manuali in base alle preferenze. La cancellazione del rumore AI a due vie filtra l’audio in ingresso e in uscita, rendendo i flussi, le chat e le registrazioni più chiari che mai. Questo notebook da gaming è già disponibile sull’eshop della società al prezzo consigliato al pubblico di 2.449 €. Vi lasciamo il link alla pagina del prodotto per maggiori dettagli.

Cosa ne pensate di questo nuovo notebook da gaming della società taiwanese? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!