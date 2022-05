ASUS ROG Strix SCAR 17 , l’ultimo gioiellino presentato durante l’evento ROG For Those Who Dare: boundless, da ASUS

Come già anticipato nell’articolo precedente, ASUS Republic of Gamers ha annunciato l’uscita del ROG Flow X16 (descritto abbondantemente nel precedente articolo) e del ROG Strix SCAR 17 Special Edition. Beh, possiamo dire che quest’ultimo alza ancora una volta l’asticella dei notebook da gaming. Componenti all’avanguardia e un sofisticato sistema di raffreddamento stabiliscono un nuovo standard per i portatili da gioco ad altissime prestazioni

In primis, ricordiamo che il Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo. Per maggiori informazioni sulla scelta dei campioni clicca qui.

ASUS ROG Strix SCAR 17: il nuovo notebook da gaming

ASUS ROG Strix SCAR 17 va oltre ogni limite. le prestazioni raggiungono nuove vette con un TDP per la CPU fino a 65 W e fino a 175 W TGP con Dynamic Boost. Nessun pericolo di surriscaldamento: la camera di vapore con il metallo liquido Conductonaut Extreme mantengono basse le temperature di CPU e GPU. L’iconico stile SCAR: design unico del telaio con dettagli cybertext in inchiostro invisibile.

Oltre ogni limite

I miglioramenti dell’ ASUS ROG Strix SCAR 17 iniziano dal cuore pulsante della macchina. Alimentato dal nuovissimo Intel Core i9-12950HX, una CPU per laptop incredibilmente potente da 65 W. Con frequenze in boost fino a 5,2 GHz sui Performance core, le prestazioni single-threaded non vacillano mai, assicurando una frequenza elevata di frame per gli titoli esports più recenti ed esigenti. Impostando la modalità manuale in Armoury Crate, la CPU da 65 W può raggiungere un’incredibile potenza turbo massima (PL2) di 175 W per un tempo limitato.

Lo SCAR 17 SE è stato in grado di raggiungere un incredibile punteggio di 22.257 nel test Cinebench R23 in modalità Turbo, un risultato paragonabile alle prestazioni di soluzioni desktop. Anche la GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ha un TGP massimo fino a 175 W con Dynamic Boost.

Componenti

Anche le altre componenti dell’ASUS ROG Strix SCAR 17 non lasciano nulla al caso. Dispone di fino a 64GB di RAM DDR5 4800 MHz incredibilmente veloce, di un’archiviazione SSD PCIe Gen 4 in RAID 0 che annulla i tempi di caricamento, e un MUX Switch per prestazioni di gioco elevatissime. Connettività WiFi 6E e una porta Ethernet 2.5 Gbps permettono ai giocatori di avviare partite online da qualsiasi luogo. Il ROG Strix SCAR 17 SE è dotato di connettività I/O di nuova generazione, tra cui due porte USB Type-C, una delle quali supporta Thunderbolt 4, e una porta HDMI 2.1 completa che offre un output video fino a 4K 120 Hz.

Nessun pericolo di surriscaldamento

L’aggiunta di componenti più potenti è solo una parte delle novità dell’ ASUS ROG. Lo Strix SCAR 17 SE presenta tutte le innovazioni della tecnologia ROG Intelligent Cooling. Quest’anno il team di ingegneri di ROG ha collaborato nuovamente con Thermal Grizzly per sviluppare una nuova formula di metallo liquido ancora più performante, chiamata Conductonaut Extreme.

La configurazione più performante dispone anche di una camera di vapore personalizzata. Questa copre il 48,8% della superfice della scheda madre, permettendo un eccellente trasferimento termico. Insieme a quattro dissipatori rivestiti con alette di rame ultrasottili di 0,1 mm e ventole Arc Flow aggiornate, lo SCAR 17 SE può dissipare facilmente il calore per prestazioni al top, anche durante le maratone di gioco.

L’iconico stile SCAR

Le caratteristiche uniche dell’ASUS ROG Strix SCAR 17 SE non si limitano alle componenti interne. Il telaio presenta la stessa illuminazione RGB e Armor Caps personalizzabili dello Strix SCAR standard, ma con un dettaglio in più: l’inchiostro invisibile sviluppato appositamente. Ci sono voluti sei mesi e sette formulazioni per perfezionarlo. Questo nuovo inchiostro invisibile ha superato diversi test di usura e durata, dando ai giocatori un abbinamento unico di funzione e forma che è in grado di affascinare chiunque. Questo testo criptico contiene anche indizi per aiutare a battere SCAR Runner, un gioco parkour in prima persona standalone ambientato nell’universo ROG SAGA.

Specifiche tecniche di ASUS ROG Strix SCAR 17

Processore: 12th Gen Intel® Core™ i9-12950HX processor

GPU: Fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU GDDR6 16 GB – Max TGP 175W

Sistema Operativo: Windows 11 Pro / Windows 11 Home

Sistema Operativo: Windows 11 Pro / Windows 11 Home Display 17,3FHD (1920 x 1080) 360 Hz / 3 ms, 100% sRGB, pannello di livello IPS con Adaptive Sync e Dolby Vision. 17,3 QHD (2560 x 1440) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, pannello di livello IPS con Adaptive Sync e Dolby Vision.

Memoria: Fino a 64 GB dual channel DDR5 4800 MHz

Archiviazione: Fino a 4 TB di SSD PCIe® 4.0 in RAID 0

Tastiera: Tastiera chiclet retroilluminata RGB per tasto con Aura Sync

Audio: 4 speaker, supporto per diffusori ad alte prestazioni. Dolby Atmos. Audio Hi-Res ad alta risoluzione. Cancellazione del rumore AI bidirezionale

WiFi / Bluetooth: WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth® 5.2

Porte I/O: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort 1.4 e Power Delivery. 1 x USB Tipo-C con Thunderbolt 4. 1 x RJ-45 (LAN 2,5 Gbps). 1 x HDMI 2.1. 1 x jack audio combo da 3,5 mm. 1 x DC-in

Batteria: 90 Wh

Dimensioni: 395.0 x 282.1 x 23.4 ~ 28.3 mm

Peso: 3.0 kg

Prezzi e disponibilità di ASUS ROG Strix SCAR 17

ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition sarà disponibile a partire dall’estate, al prezzo consigliato al pubblico a partire da circa 4.000 €. Grazie a tutti per essere stati con noi e a presto con nuove news. Un saluto dalla redazione di tuttotek.