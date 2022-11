ASUS ROG: presentati i nuovi monitor Swift OLED

ASUS Republic of Gamers ha annunciato quest’oggi la sua nuova serie di monitor gaming Swift OLED

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità dei monitor gaming della serie Swift OLED. Caratterizzati da ampi display OLED da 42″ e 48″ con schermo antiriflesso e pannello 4K con frequenza di aggiornamento di 138 Hz e tempo di risposta GTG ultraveloce di soli 0,1 ms.

Caratteristiche dei nuovi ASUS Swift OLED

Monitor gaming OLED 4K: pannelli da 42″e 48″ con frequenza di aggiornamento fino a 138 Hz (overcloccata) per un’esperienza davvero immersiva;

Ampio dissipatore custom per temperature inferiori fino all’ 8% e più elevata longevità;

e più elevata longevità; Rivestimento antiriflesso con micro-texture per ridurre i riflessi e riprodurre colori più accurati per una migliore esperienza visiva;

Opzione luminosità uniforme per assicurare luminosità coerente dell’area visualizzata

Caratteristiche di assoluta eccellenza: neri più profondi, elevata luminosità percepita, tempo di risposta GTG ultraveloce di 0,1 ms, gamma cromatica DCI-P3 del 98% con variazione cromatica Delta E<2.

Dettagli sui nuovi monitor ASUS Swift OLED

ASUS Republic of Gamers (qui per maggiori info sull’azienda) ha annunciato la disponibilità dei monitor gaming della serie Swift OLED. Questi monitor sono dotati di pannelli OLED di nuovissima generazione che offrono maggiore efficienza energetica e immagini incredibilmente più luminose e definite. Ciò grazie anche ad un layout sub-pixel che assicura livelli estremi di dettaglio e testi ultra-definiti, per elevare l’esperienza visiva, dal gioco alla produttività o all’intrattenimento.

ROG Swift OLED PG42UQ da 42 pollici

Il ROG Swift OLED PG42UQ da 42 pollici è progettato per assicurare gameplay mozzafiato e assolutamente coinvolgente. Grazie alla ricchezza delle immagini in formato 4K e a una frequenza di aggiornamento di 138 Hz (in modalità overclock). Il pannello OLED riproduce immagini straordinariamente luminose, con neri più profondi e colori sorprendentemente realistici. Grazie ad uno spazio colore DCI-P3 al 98% e ad una ridotta variazione cromatica con un Delta E<2. In più, il tempo di risposta ultraveloce di appena 0,1 millisecondi (GTG) assicura che le immagini scorrano sempre fluide e veloci. Regalando eccezionali esperienze di visualizzazione, intrattenimento o gioco.

I monitor ROG Swift OLED integrano un dissipatore di calore personalizzato che offre una maggiore superficie di scambio termico. Con una conseguente e significativa riduzione delle temperature di esercizio, anche fino all’8%, garantendo così le migliori prestazioni del pannello OLED ed una superiore longevità. A differenza dei pannelli OLED tradizionali di tipo glare, i pannelli OLED ROG sono dotati di uno speciale rivestimento antiriflesso in micro-texture che riduce fastidiosi riflessi e minimizza le distrazioni. Opzionalmente può essere attivata anche l’impostazione di luminosità uniforme che mantiene coerente il livello di luminosità del display. Così da garantire una visione ottimale, anche

quando, ad esempio, si ridimensionano le finestre bianche (tipicamente più luminose).

Il gaming su scala epica

I nuovi display OLED ROG sono compatibili con G-SYNC e sono progettati per gamer che desiderano creare configurazioni definitive per il gaming su PC. Ma anche ideali per emozionare anche in caso di utilizzo su console. Lo Swift OLED PG42UQ con il suo schermo da 42 pollici offre già una visione incredibilmente coinvolgente. Ma, se ancora non bastasse, è disponibile anche il modello più ampio PG48UQ, un sontuoso display da ben 48 pollici. Entrambi i monitor sono in grado di mostrare immagini in risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) a una sorprendente frequenza di aggiornamento di 138 Hz (con overclock). In entrambi i casi un generoso dissipatore di calore custom raffredda in modo efficiente il pannello OLED, anche quando sottoposto a stress continuativo o lunghe sessioni di gioco. Il dissipatore di calore, infatti, abbassa le temperature interne fino all’8%. Assicurando le migliori prestazioni del pannello e una maggiore longevità dello stesso, prevenendo ogni eventuale effetto burn-in dell’immagine. Questo robusto sistema di raffreddamento, poiché del tutto privo di ventole, funziona silenziosamente per ridurre al minimo ogni possibile distrazione. Nel contempo consente agli utenti di concentrarsi esclusivamente sul gameplay.

Pannelli OLED all’avanguardia

La serie ROG Swift OLED utilizza tecnologia OLED di ultimissima generazione per offrire assoluta efficienza energetica e un contrasto eccezionale. Il layout sub-pixel fornisce immagini incredibilmente dettagliate e testo chiaramente definito per migliorare esperienza e comfort visivo. PG42UQ e PG48UQ sono anche i primi monitor gaming OLED al mondo a presentare uno speciale rivestimento antiriflesso in micro-texture. Questo riduce i riflessi delle sorgenti luminose ambientali, riducendo le distrazioni sullo schermo. La funzione opzionale di luminosità uniforme regola i livelli di luminosità del pannello. Così da mantenerli coerenti ed offrire una migliore visualizzazione durante il gaming, la visione di film o le attività di produttività.

Immagini incredibili realistiche

Il pannello OLED offre un elevatissimo rapporto di contrasto di 1.500.000:1. Una gamma cromatica DCI-P3 al 98% e una differenza cromatica Delta E<2 per offrire colori fotorealistici e tonalità di nero davvero profonde. Entrambi i monitor possono vantare la certificazione HDR10 e la modalità di colore a 10-bit reali. Il tempo di risposta è quasi istantaneo: solo 0,1 ms. PG42UQ e PG48UQ sono dotati di DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1 con larghezza di banda di 48 Gbps, oltre a due porte HDMI 2.0. Integrano anche un hub USB e una presa per treppiede nella parte superiore del monitor per il collegamento a vari dispositivi e periferiche. Per garantire un’esperienza ancora più coinvolgente e un’incredibile fedeltà audio, i nuovi PG42UQ e PG48UQ integrano anche due speaker anteriori SOUND BY Harman Kardon da 10 watt. Insieme ad un woofer da 15 watt. Una configurazione studiata in ogni dettaglio per regalare vere emozioni.

Prezzi e disponibilità

I monitor ROG Swift OLED PG42UQ e ROG Swift OLED PG48UQ sono già disponibili. potrete visitare l’eShop ASUS e gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS. Questi prodotti sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 1.599,00 € e 1.699,00 € IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi monitor ASUS ROG Swift OLED ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).