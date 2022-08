ASUS ROG presenta l’Have It All con tantissime novità

ASUS ROG ha presentato l’evento Have It All al Gamescom 2022. Lanciati tantissimi prodotti per il gaming, come i monitor delle serie Swift e le periferiche da gioco, oltre alle famosissime schede madri X670E

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato nelle ultime ore l’evento Have It All in occasione del Gamescom 2022, a Colonia, in Germania. Questo è stato il primo evento ROG su larga scala che si è svolto in presenza dall’inizio della pandemia. Durante l’evento Have It All di ASUS ROG, sono stati presentate tantissime novità nel mondo del gaming, In quest’articolo mi mostrerò nel dettaglio i nuovi monitor Swift OLED, le nuove periferiche da gioco ed il nuovissimo sistema ROG Rapture GT6. Tralascerò i dettagli sulla nuovissima serie di schede madri AMD X670E trattate nei dettagli precedentemente (qui per l’articolo).

Punti chiave dell’Have It All di ASUS ROG

Tra le tantissime novità presentate all’Have It All abbiamo:

ROG Rapture GT6 : il primo sistema WiFi tri-band mesh di ROG progettato per il gaming.

: il primo sistema di ROG progettato per il gaming. Monitor: presentata la nuova serie ROG Swift OLED ed i monitor ROG Strix PG27UQR, XG32UQ e XG32AQ .

ed i monitor . I mouse: i rinnovati ROG Keris Wireless AimPoint e Gladius III Wireless AimPoint con sensore ottico ROG AimPoint.

e con sensore ottico ROG AimPoint. Nuovi auricolari: gli auricolari gaming ROG Cetra True Wireless Pro e Cetra True Wireless .

e . Nuove schede madri: presentate le nuovissime proposte della serie AMD X670E.

ROG Loki SFX-L 850W Platinum

L’alimentatore ROG Loki include gli stessi componenti evoluti e le stesse caratteristiche premium dell’apprezzato ROG Thor, in formato SFX-L. Il compatto Loki rappresenta una nuova serie di PSU costruite specificamente per le build da gioco SFF (small-form-factor) ad altissime prestazioni. Pronto ad alimentare le GPU più recenti e performanti build ITX.

È predisposto per PCIe 5.0, ed è dotato di un cavo a 16 pin per erogare fino a 600 watt di potenza alle schede grafiche più energivore. Al suo interno, due dissipatori ROG offrono il doppio della superficie per un’efficiente dispersione del calore. Mentre una ventola di raffreddamento assiale da 120 mm con controllo PWM mantiene bassi i livelli di rumore e le temperature. Il Loki è certificato 80 PLUS Platinum con un’efficienza fino al 92% per ridurre il calore e la rumorosità, oltre a migliorare l’affidabilità. Inoltre, la compatibilità con Aura Sync (ora integrato in Armoury Crate) consente ai giocatori di sincronizzare gli effetti di luce per un look davvero unico.

ROG Swift OLED PG42UQ

Durante Gamescom 2022 sono stati presentati diversi nuovi monitor ROG. Tra questi, i ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ, oltre ai monitor gaming Fast IPS disponibili in una vasta gamma di dimensioni e risoluzioni. Il monitor ROG Swift OLED PG42UQ da 42 pollici è progettato per il massimo coinvolgimento nel desktop gaming e offre immagini 4K con una frequenza di aggiornamento overclockata di 138 Hz.

Il pannello OLED garantisce i neri più profondi e colori sorprendenti grazie a una gamma cromatica DCI-P3 del 98% e a una variazione di colore Delta E<2. Il tempo di risposta ultraveloce di soli 0,1 ms (GTG) rende ancora più eccezionale questo display e garantisce un’esperienza di visione e di gioco realmente straordinaria.

ROG Swift OLED PG48UQ

Il modello ROG Swift OLED PG48UQ offre invece un pannello da 48 pollici, rappresentando la scelta ideale per chi vuole giocare davvero “in grande”. I monitor OLED ROG includono un dissipatore personalizzato che offre una maggiore superficie per lo scambio di calore. Con conseguente riduzione delle temperature di esercizio fino all’8% rispetto ai monitor ROG senza dissipatore, per garantire migliori prestazioni e longevità ai pannelli OLED. A differenza degli schermi OLED lucidi convenzionali, i pannelli dei monitor gaming ROG OLED sono dotati di uno speciale rivestimento antiriflesso a microtessitura.

Questi servono a ridurre i riflessi e minimizzare così le distrazioni. È inoltre possibile impostare la luminosità automatica del display (Uniform Brightness). Ciò per garantire una visione confortevole anche nelle condizioni più critiche come quando si modificano le dimensioni di finestre bianche o durante intense maratone di gioco. Entrambi i monitor sono dotati di una ricca connettività che comprende DisplayPort 1.4 (con DSC), HDMI 2.1, HDMI 2.0, hub USB e un innesto per treppiede sulla parte superiore del monitor.

ROG Swift PG27UQR e Strix XG32UQ / XG32AQ

Il ROG Swift PG27UQR da 27 pollici è un monitor gaming 4K dotato di tecnologia Fast IPS per un sorprendente tempo di risposta da grigio a grigio (GTG) pari a 1 ms. Supporta immagini 4K ultra fluide a 160 Hz per garantire una qualità di gioco eccezionale. Questo monitor, compatibile con NVIDIA G-SYNC è anche conforme allo standard DisplayHDR 600 e supporta il 95% dello spazio colore DCI-P3. Il monitor PG27UQR offre un’ampia connettività con due porte DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC). Inoltre, ci sono due porte HDMI 2.1 che offrono una larghezza di banda completa di 48 Gbps, un hub USB e un jack per auricolari.

Anche i monitor gaming Strix XG32UQ 4K e XG32AQ QHD da 32 pollici utilizzano la tecnologia Fast IPS che garantisce un eccellente tempo di risposta di 1 ms GTG. Entrambi i display offrono frequenze di aggiornamento variabili e conformità a DisplayHDR 600. Inoltre, sono in grado di fornire immagini di gioco estremamente fluide con una frequenza di aggiornamento overclockata di 160 Hz per XG32UQ e 175 Hz per XG32AQ.

ROG Rapture GT6

ROG Rapture GT6 è il primo sistema mesh tri-band progettato per il gaming, che offre agli utenti fino a 10 stream e velocità WiFi fino a 10.000 Mbps. Una combinazione di nove potenti antenne interne e l’esclusiva tecnologia ASUS RangeBoost Plus migliorano la portata complessiva e la qualità del segnale WiFi. Offrendo una copertura ideale fino a 540 metri quadrati. La tecnologia di “smart antenna” integrata rileva le direzioni di arrivo del segnale per i dispositivi connessi, per ottimizzarne stabilità e potenza. Rapture GT6 include anche l’accelerazione gaming a triplo livello tipica dei router ROG, potenziando il traffico gaming in ogni fase del percorso, dal PC fino al server di gioco.

ROG Rapture GT6 è stato progettato con forme e funzionalità premium. Grazie allo spostamento delle numerose antenne dall’esterno all’interno adotta un design particolarmente elegante. Il suo stile futuristico è evidenziato dal logo Aura RGB, da prese d’aria e dal claim ROG “For Those Who Dare” inciso su un lato. Sulla parte superiore e inferiore, le griglie di ventilazione sono allineate con i dissipatori all’interno, per ottenere un effetto convettivo e una dissipazione del calore ideali. Per chi preferisce un’estetica più “luminosa” o brillante è disponibile anche l’edizione Moonlight White.

ROG Rapture GT-AXE16000

ROG Rapture GT-AXE16000 è il primo router da gioco WiFi 6E quad-band al mondo. E’ dotato di chipset WiFi Broadcom di nuova generazione e di una CPU quad-core a 64 bit da 2,0 GHz che ne porta la potenza a un livello superiore. Inoltre, è dotato della tecnologia ASUS RF e dell’esclusivo ASUS RangeBoost Plus, che sfrutta diverse funzioni aggiornate per migliorare la portata e la copertura del segnale WiFi.

Con il WiFi 6E, la banda da 6 GHz è dedicata ai dispositivi WiFi 6E così da garantire le massime prestazioni, in modo da non essere rallentati dai dispositivi di vecchia generazione. Rapture GT-AXE16000 è dotato di due porte LAN da 10 Gbps, quattro porte LAN da 1 Gbps e una porta WAN da 2,5 Gbps che supporta la link aggregation e il bilanciamento del carico. Queste porte consentono di fornire un’enorme larghezza di banda ai dispositivi collegati e di sfruttare al meglio connessioni Internet ad altissima velocità. Come il Rapture GT6, anche il Rapture GT-AXE1600 è dotato di accelerazione gaming a triplo livello per ottimizzare il traffico di gioco.

ROG Keris Wireless AimPoint

Il nuovo ROG Keris Wireless AimPoint è un mouse wireless da gioco estremamente leggero (75 grammi) che offre ai giocatori una precisione eccezionale grazie al sensore ottico ROG AimPoint. Il sensore ROG offre ben 36.000 dpi con una deviazione cpi inferiore all’1%, una velocità di 650 ips e un’accelerazione fino a 50 g, insieme ad una frequenza di polling di 1.000 Hz. Il mouse può essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, Bluetooth o cablata. La modalità RF a 2,4 GHz supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova per garantire connessioni più veloci e affidabili.

Grazie ad una alimentazione ottimizzata, è possibile giocare in modalità RF a 2,4 GHz anche per ben 119 ore prima di dover ricaricare il proprio device. Il design Push-Fit Socket II consente una facile personalizzazione degli switch. Avendo già in dotazione i micro switch ROG che possono essere sostituiti con microinterruttori meccanici o ottici compatibili a 3 e 5 pin. I pulsanti destro e sinistro sono realizzati in PBT e hanno una superficie antiscivolo durevole che resiste all’usura per garantire una qualità costante nel tempo. Sul fronte meramente estetico, oltre alla finitura nera standard, è disponibile anche quella bianca più raffinata dell’edizione Moonlight White.

ROG Gladius III Wireless AimPoint

ROG Gladius III Wireless AimPoint rappresenta l’evoluzione di uno dei prodotti più amati di sempre. Un mouse da gioco RGB senza fili, leggero (79 grammi), che ora vanta il sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi con 650 ips. Un’ccelerazione di 50 g e polling rate di 1.000 Hz per una precisione e un controllo senza pari. Come il Keris Wireless AimPoint, anche il Gladius III Wireless AimPoint ha tripla connettività, potendo essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, tramite Bluetooth e con cavo.

La modalità RF a 2,4 GHz supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova per garantire connessioni veloci e stabili. Un’alimentazione ottimizzata offre agli utenti fino a 119 ore di utilizzo con una singola carica utilizzando la modalità RF a 2,4 GHz. Il design Push-Fit Switch Socket II consente una facile personalizzazione, con i micro switch ROG in dotazione che possono essere sostituiti con microinterruttori compatibili meccanici a 3 pin e ottici a 5 pin. Il cavo ROG Paracord e i piedini 100% PTFE consentono movimenti sempre fluidi e veloci. Il nastro antiscivolo ROG in dotazione assicura una presa più sicura e conferisce al Gladius III Wireless AimPoint un tocco di classe in più. Anche in questo caso è disponibile l’edizione Moonlight White.

ROG Cetra True Wireless Pro

Le ROG Cetra True Wireless Pro sono i primi auricolari true wireless al mondo caratterizzati da doppia connettività Bluetooth e cablata USB-C. Inoltre troviamo un Quad DAC ESS ed un microfono AI a cancellazione del rumore per offrire massima qualità audio e comunicazioni chiare e senza compromessi. Tutto questo li rende ideali per il gioco, così come per l’uso quotidiano.

In modalità Bluetooth, la tecnologia integrata Qualcomm Snapdragon Sound e le molteplici modalità ibride di cancellazione attiva del rumore (ANC) offrono grandi prestazioni. Consentono ai giocatori di immergersi nell’azione con un audio wireless premium a 24 bit e 96 kHz a bassa latenza, perfettamente sincronizzato con l’azione sullo schermo.

Dettagli

Quando si avvia un gioco sul ROG Phone 6, la modalità Gaming di Cetra True Wireless Pro si attiva automaticamente e fornisce un audio a bassissima latenza, pari a 45 ms 1. La tecnologia Hybrid ANC cancella il rumore di fondo generale, mentre altre funzionalità avanzate filtrano una gamma più ampia di rumori. In modalità cablata, il Quad DAC ESS 9280 di livello hi-fi e il microfono AI a cancellazione del rumore delle Cetra True Wireless Pro garantiscono un audio lossless e una comunicazione cristallina.

Gli utenti possono godere di un ascolto ininterrotto grazie a una durata della batteria fino a 28 ore con ricarica in-case. Mentre la compatibilità con la tecnologia Qi-wireless garantisce ricariche rapide e pratiche anche senza fili. Grazie al loro esclusivo design questi auricolari ergonomici si adattano comodamente a tutti i tipi di orecchio, mentre la resistenza all’acqua, con certificazione IPX4, garantisce la protezione da pioggia o schizzi.

ROG Cetra True Wireless

Gli auricolari gaming ROG Cetra True Wireless sono dotati di tecnologia ANC ibrida e offrono connessione wireless a bassa latenza per un grande coinvolgimento sonoro. Il software di equalizzazione e i driver ASUS Essence da 10 mm, appositamente ottimizzati, aggiungono un ulteriore livello di qualità all’audio dei giochi. Gli utenti possono godere della comodità di semplici controlli quick-touch per regolazioni durante il gioco.

Inoltre possono contare sul supporto per la ricarica wireless della custodia e di una durata della batteria fino a 27 ore con la ricarica in-case. Infine, la resistenza all’acqua IPX4 garantisce la protezione dagli elementi atmosferici. ROG Cetra True Wireless, già da subito apprezzati sin dal loro esordio, saranno presto disponibili anche nella splendida colorazione Moonlight White.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti da gaming presentati all'Have It All di ASUS ROG?