ASUS ROG: nuova lineup notebook da gaming

Durante l’evento ROG For Those Who Dare: boundless, ASUS ha presentato la nuova lineup di notebook da gaming ROG

Ben ritrovati amici di tuttoteK. Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Creato nel 2006, il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi. Tra questi troviamo schede madri, schede grafiche, notebook, desktop, monitor, soluzioni audio, router e periferiche di gioco. ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo. Per maggiori informazioni sulla scelta dei campioni clicca qui.

ASUS ROG Flow X16 | ASUS: nuova lineup notebook da gaming ROG

ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Flow X16 e ROG Strix Scar 17 Special Edition (del quale parleremo prossimamente). In quest’articolo ci soffermeremo sull’ASUS ROG Flow X16. Questo è un inedito notebook 2-in-1 con schermo da 16’’ e performance al vertice della categoria. Il portatile convertibile sottile e leggero con l’incredibile display Nebula HDR è dotato delle migliori componenti e di un nuovo sistema di raffreddamento ad alta efficienza.

Punti chiave

Un laptop convertibile da 16’’ sottile e leggero, con prestazioni elevatissime: fino a CPU AMD Ryzen 9 6900H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, e supporto per ROG XG Mobile. Design convertibile e versatile: posizionandolo nelle modalità clamshell, tenda, stand o tablet, il laptop si adatta a qualsiasi situazione.

Display Nebula HDR: disponibile con l’incredibile schermo Mini LED DisplayHDR 1000 da 1100 nits di luminosità di picco, 512 zone di dimming e gamma colori DCI-P3 al 100%. Sistema di raffreddamento di livello superiore: la tecnologia Frost Force unita al Pulsar Heatsink con tre ventole e un dissipatore ad alta densità spingono il raffreddamento dei laptop sottili e leggeri a nuovi livelli.

Panoramica

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi il nuovissimo laptop da gaming ROG Flow X16. Un vero laptop da 16’’ sottile e leggero, con prestazioni eccezionali. ROG Flow X16 è la terza aggiunta alla famiglia di versatili notebook ROG Flow, e la più potente finora. È dotato di un processore AMD Ryzen 9 6900HS e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con interruttore MUX. Con la RTX 3070 Ti che opera a un TGP massimo di 125 watt con Dynamic Boost, il Flow X16 ridefinisce il concetto di ultraportatile da gaming e per la creazione di contenuti.

Nonostante il design sottile e leggero, ASUS ROG non ha sacrificato l’usabilità e la versatilità. Sia la velocissima memoria DDR5 4800 MHz che l’SSD PCIe 4.0 sono accessibili per eventuali upgrade. Il Flow X16 supporta fino a 64 GB di RAM, ed entrambe le memorie SO-DIMM sono facilmente accessibili. Con un massimo di 2 TB di memoria SSD, il Flow X16 ha anche un secondo slot M.2 libero, rendendo facile l’inserimento di un hard disk o un secondo SSD per ospitare una libreria di giochi ancora più grande.

Design convertibile e versatile | ASUS: nuova lineup notebook da gaming ROG

Come membro della famiglia Flow, la portabilità e la versatilità sono state fondamentali nella progettazione e nel design di questo nuovo ASUS ROG Flow X16. Grazie alla dotazione di una cerniera a 360°, i giocatori possono trasformare il loro dispositivo per utilizzarlo in modalità tenda, massimizzando il flusso d’aria quando si utilizza una tastiera esterna o un gamepad. In alternativa, è possibile capovolgere il display in modalità tablet per utilizzare appieno le funzionalità touch. Non importa dove, come o a cosa si giochi, il Flow X16 può trasformarsi per soddisfare le loro esigenze.

Questa versatilità include anche il pieno supporto per la famiglia di GPU esterne XG Mobile. Questi involucri compatti ospitano le varianti laptop delle GPU discrete AMD e NVIDIA più performanti, pur essendo abbastanza piccoli da essere trasportati comodamente in uno zaino. Queste esclusive GPU esterne fungono anche da hub di espansione I/O, con porte Ethernet, USB Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 e un lettore di schede SD.

Display Nebula HDR

La nuova certificazione per display di ROG Nebula richiede il 100% di copertura dello spazio colore DCI-P3, almeno 500 nits di luminosità di picco, e un tempo di risposta di massimo 3 millisecondi. Il display Nebula HDR di ASUS ROG Flow X16 soddisfa tutti questi requisiti, garantendo allo stesso tempo entusiasmanti prestazioni HDR.

Questo display touchscreen QHD, 16:10, 165 Hz Nebula HDR utilizza Mini LED che raggiungono i 1100 nits di luminosità di picco. Nebula HDR è certificato VESA DisplayHDR 1000 e vanta 512 zone di dimming per un contrasto eccellente e un’esperienza HDR davvero unica. Alimentato dalla tecnologia AmLED di AUO e dal ROG Nebula HDR Engine, il display Nebula HDR utilizza una retroilluminazione incredibilmente precisa per una regolazione locale che produce un contrasto sorprendente. Questa combinazione di software di elaborazione adattiva dell’immagine, accoppiata con il dimming adattivo e il potenziamento della retroilluminazione, aiuta a fornire immagini incredibilmente accurate con aloni ridotti al minimo.

Che sia per il gioco, la creazione di contenuti o l’intrattenimento, questo incredibile pannello HDR in formato notebook convertibile rappresenta la scelta definitiva per le esigenze di chiunque, anche in movimento. In alternativa, ASUS ROG Flow X16 è disponibile con un brillante schermo touch 16″ 16:10 IPS QHD da 500 nits di luminosità di picco, che mantiene un refresh rate di 165Hz con Adaptive-Sync, un tempo di risposta di 3ms, la copertura al 100% della gamma colori DCI-P3, insieme alle certificazioni Pantone Validated e Dolby Vision.

Sistema di raffreddamento

Garantire tutta la potenza di gioco e le capacità di multitasking dell’ASUS ROG Flow X16 in uno chassis spesso meno di 20 mm non è stata un’impresa facile. Per la massima capacità di dissipazione del calore, la CPU è coperta del metallo liquido Thermal Grizzly e lo chassis integra la nuovissima Frost Force Technology. Quest’ultima comprende due ventole che dirigono il flusso d’aria verso le componenti cruciali. Una terza ventola ausiliaria aiuta a spostare il calore dalla GPU direttamente al nuovo Pulsar Heatsink che copre l’intera parte posteriore del notebook. Progettato con alette di appena 0,1 mm di spessore, il ROG Flow X16 può contare su un totale di 110.902 mm² di superficie di dissipazione.

L’aggiunta di una terza ventola ausiliaria mantiene le temperature della GPU di 7°C più fredde rispetto alle soluzioni tradizionali, il che permette all’ASUS ROG Flow X16 di mantenere frame-rate elevati anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense, in una qualsiasi delle sue quattro modalità di utilizzo.

Disponibilità e prezzi | ASUS: nuova lineup notebook da gaming ROG

ASUS ROG Flow X16 sarà disponibile a partire dall’estate. Il prezzo consigliato al pubblico parte da circa 2.500 €. Maggiori dettagli sulle configurazioni disponibili in Italia verranno rilasciati al lancio sul mercato.

Specifiche tecniche

Processore: Fino a AMD Ryzen 9 6900HS

GPU: Fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GDDR6 8 GB – TGP 125 W con Dynamic Boost

Sistema Operativo: Windows 11 Pro / Windows 11 Home

Display: 16″ 16:10 mini LED QHD (2560×1600), 165 Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 1100 nits, 100,000:1 contrast, 512 local dimming zones, touchscreen display with Adaptive Sync, Pantone Validated, and Dolby Vision

16″ 16:10 IPS QHD (2560×1600), 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 500 nits, touchscreen display with Adaptive-Sync, Pantone Validated, and Dolby Vision

16″ 16:10 IPS QHD (2560×1600), 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3, 500 nits, touchscreen display with Adaptive-Sync, Pantone Validated, and Dolby Vision Memoria: 2 x SO-DIMM – Fino a 64 GB DDR5 4800 MHz

Archiviazione: Fino a 2 TB PCIe Gen 4 SSD

Tastiera: RGB monozona / bianco monozona con Aura Sync Tastiera chiclet retroilluminata – Supporto N-key 1.7 mm di corsa dei tasti

Audio: 4 altoparlanti con tecnologia di amplificazione intelligente – Certificato Hi-Res Audio Dolby Atmos Tecnologia AI Noise-Cancelation a due vie – Matrice microfonica 3D

Camera: 3DNR + webcam HD IR con Windows Hello

Wi-Fi / Bluetooth: WIFI 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2

Porte I/O : 1 x interfaccia XG Mobile (incluso 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort 1.4 e Power Delivery) 1 x USB 3.2 Type-C con supporto per DisplayPort 1.4 e Power Delivery, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack audio combo da 3,5 mm. 1 lettore di schede microSD

Batteria: 90 Wh

Dimensioni: 355 x 243 x 19.4 mm

Peso: 2.0-2.1 kg

ROG XG Mobile (2022)

GPU: AMD Radeon RX 6850M XT, 12GB GDDR6 VRAM Collegamento Interfaccia ROG XG Mobile e porta combo USB 3.2 Gen 2 Type-C

Ethernet: 2.5 Gbps LAN

Porte I/O: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x lettore di schede SD, 1 x RJ-45, 1 x DC-in

Porte I/O: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x lettore di schede SD, 1 x RJ-45, 1 x DC-in Alimentazione: Adattatore di corrente integrato da 330 W

Dimensioni: 217 x 165 x 32.6 mm

Peso: 1 kg

