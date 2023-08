ASUS ROG: conferamata la partecipazione all’edizione 2023 di Gamescom

E voi? Cosa ne pensate della partecipazione di ASUS ROG al Gamescon 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Ecco alcuni dei premi in palio in questa sfida:

Oltre all’evento stampa, ROG ha pianificato diverse altre attività per coinvolgere i fan durante Gamescom 2023 , che si svolgerà a Colonia, in Germania, dal 22 al 24 agosto.

Il 22 agosto alle 16:00, ASUS ROG terrà un evento stampa in live streaming da Colonia, durante il quale presenterà una serie di eccitanti nuovi prodotti. Questa occasione servirà per mostrare le ultime innovazioni hardware e periferiche dedicate al gaming , portando l’esperienza di gioco a un livello superiore.

ASUS Republic of Gamers (ROG) parteciperà all’edizione 2023 di Gamescom con un ricco programma di novità, premi e attività per coinvolgere i fan

