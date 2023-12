ASUS ROG: annunciate la Strix Scope II 96% Wireless e il Moonstone Ace L

ASUS Republic of Gamers annuncia due nuovi gaming gear premium: la tastiera ROG Strix Scope II 96% Wireless e il tappetino ROG Moonstone Ace L

ASUS Republic of Gamers ha presentato due nuovi prodotti premium per il gaming: la tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless e il tappetino ROG Moonstone Ace L. Questi dispositivi hardware sono stati sviluppati per offrire maggiore comfort ad ogni giocatore ed elevare le performance in game. Tra i punti chiave troviamo:

layout compatto al 96% della tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless,

della tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless, Switch ROG NX Snow prelubrificati sostituibili a caldo e offrono feeling e consistenza straordinari alla pressione dei tasti, con un’attuazione estremamente rapida,

e offrono feeling e consistenza straordinari alla pressione dei tasti, con un’attuazione estremamente rapida, La schiuma fonoassorbente integrata insieme al cuscinetto aggiuntivo per lo smorzamento degli switch, assorbe rumori ed eco per migliorare l’acustica della pressione dei tasti,

per migliorare l’acustica della pressione dei tasti, Triplice connettività con tecnologia ROG SpeedNova e il nuovo ROG Omni Receiver,

con tecnologia ROG SpeedNova e il nuovo ROG Omni Receiver, ROG Moonstone Ace L offre un’ampia superficie in vetro , perfettamente liscia e opaca, per movimenti ultra rapidi e super precisi,

, perfettamente liscia e opaca, per movimenti ultra rapidi e super precisi, Design a bassa rumorosità garantisce massima silenziosità dei movimenti,

garantisce massima silenziosità dei movimenti, Eccezionale durata nel tempo, grazie al vetro temperato resistente agli urti e ai graffi.

ASUS ROG: tastiera Strix Scope II 96% Wireless e tappetino Moonstone Ace L

La tastiera offre un layout compatto al 96%, mantenendo tutti i tasti funzione e il tastierino numerico in uno spazio più ridotto. Gli switch ROG NX Snow, prelubrificati e sostituibili a caldo, offrono una pressione straordinaria con keycap in ABS e trattamento UV-coated. La tastiera incorpora schiuma fonoassorbente e cuscinetti per migliorare l’acustica. La connettività comprende Bluetooth, wireless a 2,4 GHz e USB cablata.

Il tappetino ROG Moonstone Ace L è realizzato in vetro temperato 9H, offrendo resistenza agli urti e ai graffi. La superficie liscia e opaca garantisce movimenti ultra veloci e precisi del mouse. Con un design sobrio e minimalista, è disponibile nelle varianti Standard Black o Moonlight White. La base rivestita in silicone assicura una stabilità completa del mousepad.

Entrambi i prodotti sono progettati per offrire prestazioni di alto livello, durata nel tempo e un’estetica accattivante. La tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless è disponibile al prezzo consigliato di 189,90 €, mentre il tappetino ROG Moonstone Ace L è disponibile a 119,90 €, entrambi con IVA inclusa.

