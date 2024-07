ASUS ROG Ally X: la nuova frontiera del gaming portatile

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’uscita di ROG Ally X, la nuova versione della console portatile ROG Ally

Progettata per giocare su Windows 11 ovunque, ROG Ally X utilizza il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con miglioramenti in termini di storage, RAM e durata della batteria, oltre a un design aggiornato per una migliore ergonomia, raffreddamento e connettività. Insieme a Armoury Crate SE 1.5, con una libreria giochi personalizzabile e aggiornamenti di sistema integrati, ROG Ally X punta a offrire un’esperienza di gioco ottimale.

Prestazioni potenziate e design avanzato per un gioco ottimale

Il modello ROG Ally X è stato sviluppato tenendo conto dei feedback degli utenti, migliorando molti componenti interni. Ora include un SSD da 1 TB, raddoppiando lo spazio rispetto al modello precedente, e una scheda madre ridisegnata con slot M.2 2280 per aggiornamenti più facili.

La RAM è stata aumentata a 24 GB di LPDDR5X-7500, condivisa tra sistema e GPU, per prestazioni migliori nei giochi che richiedono più VRAM. La batteria da 80 Wh, con il doppio della capacità rispetto al modello precedente, consente di giocare più a lungo. Nonostante l’aumento della batteria, il dispositivo pesa solo 70 grammi in più, per un peso totale di 678 g, bilanciato per un comfort ottimale.

Il nuovo chassis nero offre impugnature più profonde e una forma arrotondata per migliorare il comfort. I pulsanti e le levette sono posizionati in modo più ergonomico, mentre i pulsanti macro sul retro sono più piccoli per evitare pressioni accidentali. I joystick, ora più resistenti, garantiscono una durata di 5 milioni di cicli, con molle rigide per una risposta familiare ai giocatori esperti.

Il D-Pad è stato migliorato per una precisione maggiore nei giochi di combattimento. Sono state aggiunte due porte USB-C, una compatibile con Thunderbolt, sostituendo la porta XG Mobile per una maggiore compatibilità con accessori esterni.

ROG Ally X utilizza nuove ventole più piccole del 23%, con pale più sottili del 50% per un migliore flusso d’aria. Due nuovi canali direzionano l’aria verso l’alto e attraverso una terza presa d’aria sul bordo superiore, migliorando il raffreddamento del 24%. Questo non solo raffredda i componenti interni, ma riduce anche la temperatura del touch screen fino a 6°C, per un utilizzo più confortevole.

Disponibilità e prezzo

ROG Ally X è disponibile da oggi al prezzo di € 899 su ASUS e-shop eASUS Gold Store. Dal 6 agosto sarà disponibile anche presso MediaWorld e successivamente su Amazon e altri principali rivenditori.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità targata ASUS? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).