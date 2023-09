ASUS Republic of Gamers presenta ROG Matrix GeForce RTX 4090; con metallo liquido sul die della GPU e sistema premium di raffreddamento a liquido ROG da 360 mm

Tra i punti di forza di questa scheda grafica di casa ASUS ROG troviamo:

Boost clock a 2.700 MHz già out of the box , il più alto di qualsiasi RTX 4090 oggi disponibile e con ben otto record di overclock già registrati dalla sua presentazione nel giugno 2023. Esclusiva miscela di metallo liquido sul die della GPU per ottenere la temperatura più bassa e il minore rumore

, il più alto di qualsiasi RTX 4090 oggi disponibile e con ben otto record di overclock già registrati dalla sua presentazione nel giugno 2023. Esclusiva miscela di metallo liquido sul die della GPU per ottenere la temperatura più bassa e il minore rumore Piastra di raffreddamento più grande rispetto ai modelli precedenti ; oltre a una potente pompa, radiatore da 360 mm e ventole magnetiche collegabili in cascata per un’ottimale dissipazione del calore

; oltre a una potente pompa, radiatore da 360 mm e ventole magnetiche collegabili in cascata per un’ottimale dissipazione del calore Software GPU Tweak III personalizzato con funzionalità esclusive per ROG Matrix GeForce RTX 4090 come Thermal Map, Power Detector+ e Mileage

Dettagli sulla nuova ROG Matrix GeForce RTX 4090

ASUS Republic of Gamers (ROG) introduce la ROG Matrix GeForce RTX 4090, una scheda grafica che rivoluziona le norme nel mondo del gaming; ridefinendo ciò che è possibile ottenere dalle schede grafiche desktop. Questa scheda offre le prestazioni di clock boost più elevate finora disponibili; raggiungendo un clock boost di 2.700 MHz già al momento dell’acquisto, un record per qualsiasi RTX 4090 sul mercato. Inoltre, è la prima scheda grafica a utilizzare una miscela di metallo liquido direttamente sul die della GPU, garantendo prestazioni termiche e acustiche superiori.

La ROG Matrix GeForce RTX 4090 presenta un sistema di raffreddamento “all-in-one” con una piastra di raffreddamento personalizzata; una ventola della pompa integrata e un efficiente sistema di raffreddamento a liquido con tubi da 700 mm e un radiatore da 360 mm. Le ventole magnetiche possono essere collegate in cascata, migliorando l’efficienza del raffreddamento e riducendo l’ingombro dei cavi. L’alimentazione della GPU è stabile ed affidabile.

Questa scheda grafica offre un clock boost eccezionale di 2.700 MHz, il più alto tra tutte le RTX 4090 disponibili attualmente. È dotata di una miscela di metallo liquido sul die della GPU, garantendo un raffreddamento altamente efficiente. Inoltre, supporta funzionalità software personalizzate, come Thermal Map, Power Detector+ e Mileage, fornite attraverso l’app ASUS GPU Tweak III.

Disponibilità e prezzo

La Matrix GeForce RTX 4090 è prodotta in serie limitata e offre un design innovativo e distintivo. ASUS ha anche organizzato un’asta di beneficenza per la Make-A-Wish Foundation come parte del lancio di questo prodotto. Questa scheda grafica è costruita con componenti di alta qualità ed è dotata di uno switch Dual BIOS per passare facilmente tra modalità Quiet e Performance. È progettata per l’overclocking, e da quando è stata presentata al Computex 2023, ha stabilito numerosi record di overclocking in vari benchmark.

La ROG Matrix GeForce RTX 4090 sarà presto disponibile presso i partner commerciali ASUS al prezzo consigliato di 3.499,00 € IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda grafica di casa ASUS ROG ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).