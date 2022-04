ASUS Republic of Gamers: ecco i nuovi notebook da gaming

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità dei nuovi notebook da gaming con CPU e GPU di ultima generazione. Scopriamoli insieme

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità della sua lineup di pc portatili gaming, presentati a gennaio in occasione dell’evento For Those Who Dare: The Rise of Gamers, nell’ambito del CES 2022. Questa vasta gamma di innovativi prodotti da gaming include i laptop ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, e il tablet da gaming più potente al mondo, il ROG Flow Z13, oltre ai rinnovati ROG Flow X13, ROG Strix SCAR e Strix G, ROG Zephyrus M16 e G15.

Ecco tutti i nuovi notebook da gaming di ASUS Republic of Gamers

La nuova lineup di notebook ROG integra al suo interno i migliori processori AMD e Intel, abbinati a schede grafiche AMD e NVIDIA di ultima generazione. L’obiettivo dell’azienda con i laptop ROG del 2022 è infatti quello di innalzare i limiti delle prestazioni con innovazioni leader che garantiscono la massima potenza ai giocatori. Equipaggiati con Windows 11, tutti i nuovi modelli ROG sono equipaggiati con switch MUX, per ottimizzare le prestazioni delle GPU, e metallo liquido per massimizzare il raffreddamento.

Altra soluzione di raffreddamento utilizzata su più notebook ROG 2022 in accoppiata con il metallo liquido è la camera di vapore, che porta le prestazioni di raffreddamento a nuove vette e permette di utilizzare la modalità 0 dB Ambient Cooling anche con carichi pesanti. Tutti i display dei notebook ROG 2022 hanno Adaptive-Sync e tempi di risposta di 3 ms, Pantone Validation e Dolby Vision, assicurando un’esperienza visiva senza compromessi. Inoltre, sono certificati TÜV per la bassa emissione di luce blu e la riduzione dello sfarfallio.

L’innovazione passa anche dalla forma: con i diversi form factor della nuova lineup ROG, ogni gamer potrà soddisfare le più diverse esigenze potendo scegliere tra soluzioni clamshell anche molto compatte, 2-in-1 con cerniere a 360°, doppio schermo, o addirittura tablet. All’interno non manca certamente il software ROG Armoury Crate che permette di modificare velocemente le modalità operative per ottimizzare diversi aspetti del notebook in base a ciò che si sta facendo o in base alle preferenze personali.

Caratteristiche principali e prezzo dei nuovi notebook da gaming di ASUS Republic of Gamers

ROG Flow Z13 : CPU: fino a Intel Core i9-12900H GPU: fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti RAM: fino a 16 GB Schermo: 13,4″ FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 1 TB Prezzo: 2.349,00 €

ROG Strix SCAR (da 15 pollici e 17 pollici): CPU: fino a Intel Core i9-12900H GPU: fino a NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (versione 17″) / fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (versione 15″) RAM: fino a 32 GB Schermo: Full HD 360 Hz (versione 17″) / IPS QHD 240 Hz (versione 15″) Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 fino a 2 TB Prezzo: a partire da 2.339,00 € (versioni 17″) / a partire da 3.119,00 € (versioni 15″)

ROG Strix G (da 15 pollici e 17 pollici): CPU: fino a AMD Ryzen 9 6900HX GPU: fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti RAM: fino a 16 GB Schermo: Full HD a 300 Hz e QHD a 165 Hz (versioni 15″) / Full HD a 360 Hz e QHD a 240 Hz (versioni 17″) Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 fino a 1 TB Prezzo: a partire da 1.499,00 € (versioni 15″) / a partire da 1.929,00 € (versioni 17″)

ROG Zephyrus M16 : CPU: Intel Core i9-12900H GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti RAM: fino a 32 GB Schermo: QHD 165Hz/3ms Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 fino a 2 TB Prezzo: a partire da 1.999,00 €

ROG Zephyrus G15 : CPU: fino a AMD Ryzen 9 6900HS GPU: fino a GeForce RTX 3080 Ti RAM: fino a 32 GB Schermo: WQHD fino 240 Hz Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 fino a 1 TB Prezzo: a partire da 2.599,00 €

ROG Zephyrus Duo 16 : CPU: AMD Ryzen 9 6900HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti RAM: fino a 64 GB Schermo: ROG Nebula HDR 16:10 QHD fino a 165 Hz / Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 1 TB Prezzo: a partire da 4.499,00 €

ROG Zephyrus G14 : CPU: fino a AMD Ryzen 9 6900HS GPU: fino a AMD Radeon RX 6800S RAM: fino a 32 GB Schermo: ROG Nebula Display 16:10 QHD 120 Hz Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 1 TB Prezzo: a partire da 2.599,00 €

ROG Flow X13 : CPU: fino a AMD Ryzen 9 6900HS GPU: fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti RAM: fino a 32 GB Schermo: 4K UHD a 60 Hz e FHD 120Hz Storage: SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 fino a 1 TB Prezzo: a partire da 1.949,00 €

Questi erano tutti i nuovi notebook da gaming della famiglia ROG.