ASUS: al via due promozioni sui prodotti TUF Gaming

Prendono il via due importanti promozioni legate al comparto TUF Gaming di ASUS che riguardano cashback e prodotti omaggio

L’azienda di Taipei, oltre ad essere occupata con la produzione di prodotti di alto livello della serie ROG, possiede anche un secondo marchio pensato interamente al gaming, ovvero The Ultimate Force (TUF). Contrariamente al primo, questi prodotti sono di fascia leggermente più bassa, ma attenzione comunque a sottovalutarli troppo. Sebbene non rispecchino le potenzialità che possono fornire quelli di Republic of Gamers, sono comunque dei buoni prodotti per chiunque voglia avere delle buone prestazioni in gioco.

Oggi vi parleremo in questo articolo delle due promozioni lanciate da ASUS e che interessano per l’appunto i prodotti TUF Gaming. La prima sarà incentrata sul cashback che in questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere benissimo; la seconda invece riguarderà dei prodotti in omaggio che l’azienda regalerà a chi acquisterà un nuovo monitor, una scheda madre, un nuovo case o router. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto nel dettaglio.

Ecco le promozioni di ASUS per la linea di prodotti TUF Gaming

Quanti già apprezzano i prodotti della serie TUF Gaming potranno approfittare di una speciale promozione Cash Back su un’ampia selezione di componenti e accessori per rinnovare o arricchire la propria postazione di gioco ed elevare l’esperienza d’uso: disponibili diversi modelli di schede madri, schede video, monitor, router e sistemi mesh, monitor gaming e molto altro ancora.

Gli appassionati di gaming potranno quindi fare un upgrade del proprio PC acquistando una scheda madre TUF Gaming Z790 con un rimborso del valore fino a 40€ o una scheda video come la TUF Gaming RX 7900 XT OC Edition o una TUF Gaming RTX 4080 OC Edition con un cash back fino a 100€.

Per quanti sono alla ricerca di un monitor performante e adatto anche ad intense sessioni di gioco e non solo, ASUS propone moltissime soluzioni top di gamma, tra cui i modelli TUF Gaming VG28UQL1A e TUF Gaming VG30VQL1A, eccellenti sia per l’uso su PC che su console, con rimborsi aggiuntivi fino a 40€. Per maggiori dettagli vi lasciamo la pagina ufficiale con tutti i prodotti eleggibili per il Cash Back e i relativi rimborsi.

I prodotti potranno essere acquistati direttamente sul sito ASUS eShop e presso i moltissimi altri rivenditori aderenti all’iniziativa. Gli utenti che acquistano uno dei prodotti eleggibili entro il 27 aprile 2023 potranno riscattare il Cash Back registrando le informazioni richieste e caricando la propria fattura o documento d’acquisto a partire dal 30 marzo fino all’11 maggio 2023. Dopo un breve controllo, gli utenti potranno ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto bancario.

Gli utenti potranno inoltre scegliere se richiedere il cash back individualmente su uno o più prodotti elencati oppure approfittare della stessa promo per l’acquisto di un PC completo, a partire da una delle Build TUF Gaming proposte e appositamente realizzate da uno dei partner certificati ASUS aderenti all’iniziativa.

Non solo cashback, ma anche regali

La seconda delle due promozioni ASUS incentrate sui prodotti della linea TUF Gaming prevede invece degli esclusivi regali se qualcuno è intenzionato all’acquisto di un monitor, una nuova scheda madre, un case o un router. Più nello specifico ASUS ha riservato la possibilità di ricevere, con l’acquisto di modelli selezionati, un mouse, un tappetino, una enclosure per SSD o un adattatore Bluetooth. Questi verranno proposti in automatico selezionando uno dei prodotti inclusi nella promozione.

Per maggiori dettagli relativi ai prodotti di questa offerta, potete consultare il seguente link. Cosa ne pensate di queste promozioni? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!