Asus NUC 14 Pro: potenza e innovazione in un formato compatto

Ogni dispositivo è confezionato singolarmente e include una garanzia di tre anni. Il NUC 14 Pro è disponibile presso Mondo NUC, gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS, con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 519,00 € per la versione standard e 509,00 € per la versione slim, IVA inclusa.

Offre massima funzionalità, risparmiando spazio ed energia, e promuovendo la sostenibilità. Equipaggiato con i più recenti processori Intel Core Ultra, GPU Intel Arc (in alcune configurazioni) e Intel AI Boost, la NPU più avanzata di Intel, il NUC 14 Pro è progettato per soddisfare anche le esigenze di calcolo più impegnative. Inoltre, lo chassis senza viti semplifica l’aggiornamento delle unità di archiviazione e rende facile la manutenzione e l’espansione del sistema.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.