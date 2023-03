ASUS Notebook G513RC-HN007W in sconto su Euronics

In quest’articolo conosceremo il super sconto di Euronics sull’ASUS Notebook G513RC-HN007W-Eclipse Gray

Euronics (qui per maggiori info sull’azienda) è un gruppo europeo che si occupa della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici. La sede principale del gruppo Euronics è situata in Olanda, precisamente ad Amsterdam. il gruppo conta più di 11.500 negozi in 30 nazioni differenti (sono tutti rivenditori indipendenti). In questi giorni l’azienda ha presentato tantissime offerte e sconti imperdibili sui propri prodotti. Di seguito, andremo a conoscere nel dettaglio l’incredibile sconto Euronics disponibile questo mese sull’ASUS – Notebook G513RC-HN007W-Eclipse Gray

Dettagli dello sconto Euronics per l’ASUS – Notebook G513RC-HN007W

Il Notebook G513RC-HN007W di ASUS è disponibile in offerta su Euronics con uno sconto del 26%. Potrete acquistare il prodotto al prezzo di 1099,00 euro, invece di 1499,00 euro recandovi al seguente link. Il Notebook da Gaming G513Rc ha un processore AMD Ryzen 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost). Questo fantastico Notebook da gaming possiede una velocità di 3,2 GHz, Turbo 4,7 Ghz. All’interno troviamo una RAM da 16 Gb con DDR5 ed SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la scheda grafica, il G513RC-HN007W è fornito di una NVIDIA GeForce RTX 3050. Per quanto riguarda le dimensioni, il monitor misura 15,6 pollici con un display antiriflesso Full HD.

Caratteristiche principali del Notebook Gaming ASUS G513RC

Tipo tastiera Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB . La tastiera è retroilluminata;

. La tastiera è retroilluminata; Modello scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 ;

; AMD Ryzen 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost);

(8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost); Tipo altoparlanti: 2-speaker system ;

; Porte USB: 3;

Numero USB Type C: 1;

Tipo Wi-Fi: WiFi 6 ;

; Bluetooth: Bluetooth 5.2 ;

; Porte HDMI; 1.

Wireless 802.11 ax;

Il sistema operativo installato è Windows 11 .

. la batteria inclusa a 4 celle;

TPM 2.0.

E voi ? Cosa ne pensate di questa super offerta Euronics sul Notebook da gaming ASUS g513RC-HN007W ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).