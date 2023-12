ASUS Chromebook Plus (CX3402), potenza e sicurezza per tutti

Rimani sintonizzato sulle pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornato sulle ultime offerte e novità dal mondo della tecnologia e, seguici sui nostri social media per non perderti nulla!

ASUS ha annunciato il suo nuovo Chromebook Plus , progettato per giovani lavoratori e studenti , con un design elegante, leggero e resistente. Dotato di un processore Intel 12th Core i3 , 8 GB di memoria e un’ampia capacità di archiviazione SSD da 256 GB , offre un’esperienza di utilizzo ottimale.

ASUS presenta il Chromebook Plus, un laptop pensato per rispondere alle necessità di giovani professionisti e studenti

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.