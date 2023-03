ASUS: arriva in Italia il nuovo ROG Zephyrus Duo 16

ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptop gaming ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Zephyrus Duo 16 è costituito da un processore AMD Ryzen 9 7945HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Queste componenti permettono di giocare e creare senza limiti. ASUS ROG Zephyrus Duo monta il suo iconico secondo schermo, questa volta ancora più prestante. Inoltre, ROG utilizza in esclusiva il Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly, in grado di raffreddare le temperature della CPU fino a 15°C. Il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 si presenta in una colorazione Off-Black, con il logo “Fearless Eye” di ROG.

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo ROG Zephyrus Duo 16 (2023), un gaming laptop pensato e costruito per gamer e sviluppatori di videogiochi. Il nuovo Zephyrus Duo 16 esegue i piu recenti motori di gioco come Unity e Autodesk. La nuova macchina ROG monta un processore AMD Ryzen 9 7945HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. La GPU RTX 4090 Laptop garantisce framerate incredibili, mentre il processore AMD Ryzen 9 7945HX permette eseguire attività intensive.

Dettagli

ROG Zephyrus Duo presenta l’iconico secondo schermo migliorato. Con il solo movimento di apertura del laptop, lo schermo, grazie a una cerniera progettata appositamente, scivola indietro fino a posizinarsi a filo con il display principale. Lo schermo si ferma a un angolo retto di 13°. Inoltre, il nuovo Gorilla Glass DXC riduce i riflessi superficiali e ne aumenta la solidità di oltre il 40% per una migliore resistenza ai graffi. La riduzione dei riflessi consente di impostare una luminosità più bassa, anche quando si utilizza in ambienti esterni e luminosi.

Le prestazioni

Le altissime presentazioni di ROG Zephyrus Duo 16 sono salvaguardate da ROG Intelligent Cooling. Questo sistema di raffreddamento grazie a Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly migliora le paste termiche standard grazie a una conduttività termica 17 volte superiore. Ciò consente di raffreddare le temperature della CPU fino a 15°C. Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly è utilizzato esclusivamente da ROG. Si tratta di un composto di indio e gallio che offre il più alto trasferimento termico disponibile su un laptop. Il sistema di raffreddamento è estremamente silenzioso, e con la modalità operativa Silent vengono spente tutte le ventole durante le attività quotidiane dissipando passivamente il calore. Quando le temperature di CPU e GPU aumentano, le ventole si riaccendono automaticamente.

Il design

Il design del nuovo laptop è fedele al classico design ROG, con un grande taglio iridescente sul coperchio che divide in due lo chassis. Insieme all’immancabile logo Republic of Gamers “Fearless Eye”. ROG Zephyrus Duo 16 presenta una colorazione Off-Black, riducendo al minimo la possibilità di lasciare impronte sul laptop. Anche il comparto audio esprime tutta la potenza ROG: il nuovo Duo ha sei altoparlanti con doppio woofer a cancellazione di forza. Il supporto Dolby Atmos è in grado di ricreare un palcoscenico virtuale a 5.1.2 canali, creando contenuti estremamente coinvolgenti. Il laptop ha tre microfoni, e cancellazione del rumore AI a due vie che filtra l’audio in entrata e in uscita.

Nuove tecnologie

La tecnologia NumberPad permette di trasformare il trackpad in un tastierino numerico. Ciò massimizzare lo spazio sulla tastiera. La corsa dei tasti del nuovo Zephyrus è di 1,7 mm, e rende l’esperienza di digitazione comoda. La webcam IR da 1080p offre un’acquisizione video senza interruzioni e una maggiore sicurezza con il supporto di Windows Hello. Con fino a 4TB di velocissima memoria SSD PCIe 4.0 in RAID 0 e 64GB di RAM DDR5 a 4800MHz, Zephyrus Duo 16 2023 è il laptop perfetto per il multitasking. L’ampia gamma di porte I/O permette di essere sempre connessi: ROG Zephyrus Duo 16 ha una coppia di porte USB 3.2 Gen Tipo-C che offre isplayPort 1.4a, con supporto per l’alimentazione su una e G-Sync sull’altra. Altre due porte USB 3.2 Gen 2 completano la connettività per le tue periferiche. Il supporto HDMI 2.1 per uno schermo esterno, una porta ethernet 2.5G, un lettore di schede microSD dedicato e un jack audio combinato.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 già disponibile per l’acquisto anche in Italia

ROG Zephyrus Duo 16 è disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.999€.

