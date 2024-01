ASUS annuncia le schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. Prestazioni rinnovate con le più recenti soluzioni ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual

L’azienda Asus ha annunciato nelle ultime ore tantissime novità. Tra queste troviamo le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER e 4070 SUPER che saranno presto disponibili per le serie ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual. Le schede GeForce RTX 4070 Ti SUPER integrano 16 GB di VRAM per prestazioni superiori. Invece, le schede GeForce RTX 4070 SUPER sono dotate di connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR per una compatibilità più estesa con gli alimentatori più recenti.

Dettagli sulla nuova serie NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER di Asus

ASUS ha ufficialmente presentato la nuova serie di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, composta dalle nuove GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER. L’azienda offre diverse varianti di questi modelli nelle serie ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual. Inoltre introduce anche una RTX 4080 SUPER Noctua Edition, dedicata agli appassionati del marchio e a chi cerca la scheda grafica più silenziosa sul mercato.

Le nuove GPU GeForce RTX SUPER sono progettate per offrire un’esperienza avanzata di intelligenza artificiale sui PC. I Tensor Core AI specializzati forniscono fino a 836 AI TOPS, offrendo capacità trasformative per l’IA nei giochi, nella creazione e nella produttività quotidiana. La tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, la Frame Generation e la Ray Reconstruction di NVIDIA, potenziate dall’IA e integrate con il ray-tracing, permettono di creare mondi visivi straordinari. Grazie al DLSS, sette pixel su otto possono essere generati direttamente dall’intelligenza artificiale, accelerando il ray-tracing fino a 4 volte con una qualità dell’immagine migliorata.

Caratteristiche

Ciascuna GPU della serie offre un aumento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER presenta anche una VRAM potenziata a 16 GB per garantire prestazioni superiori con texture ad alta risoluzione. La GeForce RTX 4070 SUPER adotta un connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR sul PCB per un migliore abbinamento con le più recenti PSU. Tutte le schede sono costruite con la tecnologia ASUS Auto-Extreme, automatizzando il processo di produzione per migliorare l’affidabilità e ridurre l’impatto ambientale.

La serie ROG Strix offre prestazioni di alto livello, con la stessa struttura premium della generazione precedente. La serie TUF Gaming, un’alternativa più economica, mantiene una struttura in metallo, un sistema di raffreddamento a tripla ventola e dissipatori ampi. Garantendo prestazioni eccellenti e una lunga durata. Entrambe le serie includono il pulsante Dual BIOS per personalizzare facilmente le prestazioni del PC.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuovissime schede grafiche di casa Asus? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).