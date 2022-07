ASUS annuncia i nuovi notebook Zenbook

L’ASUS ha annunciato la disponibilità italiana di 3 nuovi notebook della lineup Zenbook. I nuovi laptop delle gamme Zenbook Pro e Zenbook S hanno un design minimal e sofisticato, e sono progettati per performance eccezionali

I nuovi ASUS notebook Zenbook

. Il flagship Zenbook Pro 16X OLED ridefinisce il concetto di prestazioni dei portatili ultrasottili grazie al nuovo design AAS Ultra. Il nuovo arrivato tra gli Zenbook S, ASUS Zenbook S13 OLED . L’ultrasottile e ultraleggero Zenbook S 13 OLED offre la massima portabilità, versatilità e potenza in solo 1 kg.

. L’ultrasottile e ultraleggero Zenbook S 13 OLED offre la massima portabilità, versatilità e potenza in solo 1 kg. L’ASUS Zenbook 14 OLED. Nuovo punto di riferimento per la perfezione portatile: Performance senza pari, portabilità estrema, suono straordinario e design incentrato sull’utente

ASUS annuncia la disponibilità italiana dei tre laptop della nuova lineup Zenbook. ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402ZA) e ASUS Zenbook S 13 OLED (UM5302). I laptop delle nuove gamme Zenbook Pro e Zenbook S sono tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori ad alte prestazioni Intel Core serie H. Con GPU fino alle NVIDIA GeForce RTX serie 30 con i vantaggi dell’ecosistema NVIDIA Studio. Oltre a una straordinaria serie di innovazioni che migliorano prestazioni e produttività. Il look dei nuovi Zenbook è minimal e sofisticato, con bordi che rievocano diamanti con taglio a gradino e il nuovo logo ASUS in monogramma ‘A’ in rilievo sul telaio. Inoltre, le nuove colorazioni permettono una maggiore espressione di stile dell’utente.

La collaborazione con NVIDIA

ASUS ha collaborato con NVIDIA per portare tutti i vantaggi di NVIDIA Studio ai nuovi laptop Zenbook. Comprese le ottimizzazioni software e i driver NVIDIA Studio preinstallati per migliorare le prestazioni e l’affidabilità di tutte le applicazioni creative preferite dagli utenti. Gli artisti e i content creator saranno in grado di creare alla velocità dell’immaginazione grazie a vantaggi hardware dedicati che accelerano la progettazione 3D, l’editing video, e il live streaming. Inoltre, gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di NVIDIA come NVIDIA Omniverse per l’editing e la collaborazione in 3D. NVIDIA Broadcast per il livestreaming e NVIDIA Canvas per la pittura di paesaggi assistita dall’intelligenza artificiale.

Zenbook Pro 16X OLED

Il modello di punta della nuova lineup di Zenbook ASUS è l’ASUS Zenbook Pro 16X OLED, un portatile per creatori di contenuti che non accettano compromessi. Questo notebook offre diverse caratteristiche di design innovative, tutte progettate per aiutare la creatività in movimento, tra cui il meccanismo AAS Ultra per le massime prestazioni. La potenza e le prestazioni eccezionali di Zenbook 16X OLED sono racchiuse in un compatto unibody super resistente in lega di alluminio di grado aerospaziale di serie 6000. Lavorato a CNC per un peso complessivo di 2,4 kg e uno spessore che si ferma a 16,9 mm, per una portabilità eccellente.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED è un laptop validato da NVIDIA Studio, alimentato da un processore fino a Intel Core i9 12900H di 12a generazione e da una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3060. I componenti ad alte prestazioni all’interno hanno bisogno di essere raffreddati efficacemente per raggiungere il loro pieno potenziale. E questo è garantito dal nuovo sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro, che utilizza due silenziose ventole IceBlades, ciascuna con 97 pale curvate realizzate in stampa 3D. Queste raffreddano la camera di vapore e l’heat-pipe da 5 mm della CPU e della GPU, e l’aria calda viene espulsa in modo efficiente attraverso il nuovo meccanismo AAS Ultra, con la sua alzata di 14,5 mm che inclina anche la tastiera di 7 gradi. Il risultato è che la CPU e la GPU possono funzionare fino a un TDP combinato di 140 W in modalità Performance senza throttling, e possono lavorare sotto i 40 dB in modalità Standard. La batteria ad alta capacità da 96 Wh fornisce fino a 10 ore di autonomia per garantire che l’ASUS Zenbook Pro 16X OLED superi anche le giornate di lavoro più impegnative.

Schermo mozzafiato

Per un’esperienza visiva mozzafiato, Zenbook Pro 16X OLED è dotato di uno schermo touchscreen 4K OLED HDR 60 Hz 550-nit Dolby Vision 16:10, che è PANTONE Validated per la resa dei colori ai vertici del settore, ha un gamut DCI-P3 al 100%, ed è certificato VESA DisplayHDR™ True Black 500 per i neri più profondi. Altre caratteristiche innovative e aggiornate includono il nuovissimo sistema di illuminazione intelligente ASUS White-RGB. Questo consente interazioni smart come gli avvisi visivi per l’alimentazione o lo stato delle prestazioni, il controller rotativo ASUS Dial per un controllo preciso e veloce delle app creative e un touchpad allargato con feedback aptico. Zenbook Pro 16X OLED ridefinisce ciò che un computer portatile per content creators dovrebbe essere, e aiuta a elevare la creatività ai massimi livelli.

Il nuovo arrivato tra gli Zenbook S, ASUS Zenbook S13 OLED

L’ultraleggero Zenbook S13 OLED è il compagno elegante e potente per chi ha uno stile di vita movimentato. Il suo telaio super-sottile in lega di magnesio-alluminio ha uno spessore di 14,9 mm e un peso di appena 1 kg. Integra un processore fino a AMD Ryzen 7 6800U con grafica fino a AMD Radeon 680M. Rifinito in uno dei quattro nuovi sofisticati colori. Ponder Blue, Aqua Celadon, Vestige Beige e Refined White. ASUS Zenbook S13 OLED è progettato per distinguersi. La durata della batteria può raggiungere le 19 ore, la connettività completa – tra cui USB 3.2 Gen 2 Type-C – e USB-C Easy Charge – lo rendono il perfetto compagno per il viaggio e per tutte le occasioni quotidiane.

Schermo super reattivo

Il reattivo touchscreen 16:10 2.8K OLED HDR NanoEdge Dolby Vision è PANTONE Validated per una superba fedeltà dei colori. Certificato VESA DisplayHDR True Black 500 per i neri più profondi, e ha un color gamut ultra-vivido 100% DCI-P3 per un’esperienza visiva superlativa. Una migliore cura degli occhi è assicurata dalle basse emissioni di luce blu certificate da TÜV Rheinland. Il suono immersivo multi-dimensionale è garantito da un sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon con un potente amplificatore intelligente.

La cerniera ErgoLift a 180 gradi permette di posizionare il laptop in modalità presentazione, per condividere informazioni con tutto il team ed evidenziare appunti e messaggi chiave grazie all’ASUS Pen 2.0 inclusa in confezione. Inoltre, l’ASUS NumberPad 2.0 permette un veloce e facile inserimento dei dati dal tastierino, per un multitasking ancora più efficiente. ASUS Zenbook S13 OLED è inoltre protetto dall’ASUS Antibacterial Guard, che riesce a tenere lontano il 99% dei batteri, per una sicurezza dell’utente ancora più all’avanguardia.

ASUS Zenbook 14 OLED, nuovo punto di riferimento per la perfezione portatile

Zenbook 14 OLED (UX3402) è un portatile sottile, leggero e compatto con uno splendido display 16:10 2.8k OLED HDR NanoEdge che visualizza i neri più profondi e i colori più vividi. Alimentato dal potente processore Intel Core di dodicesima generazione, questo portatile offre le massime prestazioni grazie alla tecnologia ASUS Intelligent Performance. Mentre soluzioni come la cerniera di precisione ErgoLift e il NumberPad, assicurano un’esperienza utente premium. La grafica Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD PCIe 4.0 offrono prestazioni superbe con una batteria a lunga durata da 75 Wh.

Per un suono straordinario il sistema audio Dolby Atmos è alimentato da un amplificatore intelligente. Il design incentrato sull’utente include il login one-touch con un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione. Include inoltre la nuova tastiera ASUS ErgoSense e l’efficiente ASUS NumberPad 2.0. Il nuovo design audace della cover è infine ispirato dall’ artigianato Kintsugi, disponibile nella colorazione Ponder Blue.

Ultra connettività

Zenbook 14 OLED dà nuova vita al lavoro e al gioco, ovunque ci si trovi, e fa sì che gli utenti possano godere di tutti i benefici degli schermi OLED. Le numerose porte per la connettività e l’ultimo WiFi 6E permettono inoltre a tutti gli utenti di lavorare o fruire di contenuti multimediali in piena mobilità. Senza mai doversi preoccupare di nulla. Zenbook 14 OLED migliora ulteriormente le sue prestazioni con la tecnologia ASUS WiFi Master Premium. Questa include ASUS WiFi Stabilizer, che garantisce una maggiore stabilità, e WiFi Stabilizer per filtrare le interferenze wireless, in modo da godere sempre delle velocità più elevate possibili. Inoltre, WiFi SmartConnect seleziona automaticamente la migliore fonte WiFi, in modo che Zenbook 14 OLED si colleghi senza problemi al miglior segnale WiFi e agli hotspot mobili conosciuti.

Prezzi e disponibilità

L’ASUS Zenbook Pro 16X OLED è disponibile su ASUS eshop a un prezzo consigliato al pubblico di 3.200 €.

ASUS Zenbook S 13 OLED è disponibile a partire da 1.400 € su ASUS Eshop e presso i migliori rivenditori.

Infine, ASUS Zenbook 14 OLED è disponibile presso i migliori negozi specializzati, ASUS eshop e Amazon a partire da 999 €.

