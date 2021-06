Arriva il Notebook MEDION E4251, in offerta nel Prime Day!

Il Notebook MEDION E4251 colpisce per eleganza ed estrema versatilità, e sarà disponibile in offerta dal 21 giugno su Amazon, in concomitanza del Prima Day

MEDION, la multinazionale tedesca, di proprietà del Gruppo Lenovo, si sta affermando in Italia nell’elettronica di consumo oltre che nei notebook e computer pensati per il gaming. La forte specializzazione tedesca e la grande qualità dei prodotti sono sempre caratterizzati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

I notebook sono diventati fondamentali per ogni famiglia negli ultimi due anni. L’e-learning richiede soluzioni affidabili a un prezzo competitivo. MEDION E4251, un notebook flessibile con cerniera a 180 gradi e design senza ventola, offre queste esatte qualità che lo trasformano in un compagno ideale per l’uso quotidiano.

Arriva il Notebook MEDION E4251, in offerta nel Prima Day!

Il Notebook MEDION AKOYA E4251 è dotato di un display Full HD da 35,5 cm (14″) con tecnologia IPS e affronta ogni sfida digitale con l’aiuto di un processore Intel Celeron N4020 e 4 GB di RAM DDR4. L’unità SSD da 128 GB rende il tuo lavoro efficiente e offre tempi di caricamento veloci. Gli altoparlanti offrono un suono nitido con certificazione Dolby Audio. Per la navigazione e i trasferimenti di dati veloci su Internet, MEDION AKOYA E4251 è dotato di una scheda Intel Wireless-AC 9462 con funzione Bluetooth 5.1 integrata. Una connessione USB 3.2 Gen1 Type-C con DisplayPort fornisce un trasferimento dati particolarmente veloce e consente di collegare facilmente un monitor o un proiettore.

Con la cerniera a 180 gradi, puoi utilizzare il notebook in modo particolarmente flessibile e posizionarlo in piano sulla scrivania: l’ideale se vuoi mostrare le tue foto a familiari e amici o vedere una presentazione. L’eccellente qualità dell’immagine e la cornice sottile migliorano foto e filmati. La lunga durata della batteria garantisce prestazioni durature anche nei viaggi più lunghi. MEDION E4251 è un computer ben attrezzato per tutte le tue attività, sia che tu stia modificando video o guardando film, comunicando con gli amici in tempo reale tramite Wi-Fi o modificando immagini. Puoi fare affidamento con facilità sulla nuova architettura del processore Intel.

Il notebook MEDION E4251 sarà disponibile in offerta dal 21 giugno su Amazon. Vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine per essere aggiornati sulle migliori offerte in arrivo nel Prima Day!