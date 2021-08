Xbox annuncia il suo nuovo Wireless Controller Aqua Shift Special Edition, con impugnature antiscivolo su grilletti e pulsanti dorsali

Impugnature antiscivolo su grilletti e pulsanti dorsali, croce direzionale ibrida, mappatura dei pulsanti e tecnologia Bluetooth, questo il nuovo Wireless Controller per Xbox chiamato Aqua Shift, disponibile dal 31/8/2021.

Aqua Shift Special Edition: il nuovo controller di Xbox

Aqua shift è il primo controller Xbox Series X|S in edizione speciale che presenta impugnature laterali in gomma con un unico turbinio a due colori su ogni unità.

La presa “testurizzata” sui grilletti, e l’involucro posteriore permettono sempre un grip ottimale. Il pulsante Share della prossima generazione può essere personalizzato nell’app Accessori Xbox per catturare schermate, avviare/arrestare la registrazione dei tuoi clip di gioco o catturare istantaneamente. Presente un sistema di condivisione rapida con i vostri amici direttamente dalla dashboard della console o dall’App.

L’app Xbox Accessories può anche essere utilizzata per rimappare gli altri pulsanti del controller e creare profili di controller personalizzati per i tuoi giochi preferiti, dando al controller wireless Xbox una versatilità maggiore.

Il controller è caratterizzato da una colorazione cangiante, in base alla luce riflessa. La parte posteriore è caratterizzata da una copertura per assicurare un grip ottimale, ed è poi presente un jack da 3,5. Sarà compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC con Windows 10 e addirittura anche Android e iOS.

Sarà disponibile per l’acquisto in Italia sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a partire dal 31 agosto, a un prezzo consigliato di 64,99€. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.