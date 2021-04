AQL, il brand di Cellularline dedicato al mondo dell’audio, annuncia il lancio di due nuovi prodotti con tecnologie di noise cancelling: gli auricolari TWS ESCAPE e le cuffie KYMA.

Quando ascoltiamo musica o siamo impegnati in una telefonata, spesso i rumori provenienti dall’ambiente circostante ci causano non poche difficoltà. Una strada trafficata, il chiacchiericcio dei colleghi in ufficio, o magari un vicino di casa rumoroso quando siamo in smart working: le occasioni in cui diventa complicato farsi capire dal nostro interlocutore sono molteplici.

Una soluzione semplice a questi problemi arriva da AQL: il brand di Cellularline dedicato al mondo dell’audio annuncia infatti il lancio degli auricolari True Wireless ESCAPE e delle cuffie Bluetooth KYMA, entrambi dotati di tecnologie per la riduzione dei rumori esterni.

AQL: in arrivo gli auricolari ESCAPE e le cuffie KYMA con ANC

ESCAPE

ESCAPE è un auricolare True Wireless dalla forma a capsula, confortevole e facilmente indossabile. La custodia consente fino a 6 ricariche, per ben 30 ore di playtime. A caratterizzare ESCAPE è Il sistema Environment Noise Cancelling, che garantisce ai nostri interlocutori un’elevata nitidezza di ascolto anche in contesti rumorosi. Si tratta quindi dell’auricolare ideale per le chiamate quotidiane, perché permette di essere compresi sempre in maniera nitida e senza alcun rumore di sottofondo, aspetto fondamentale soprattutto nei contesti di lavoro. ESCAPE è inoltre dotato di tecnologia Qualcomm.aptx, che migliora ulteriormente la qualità del suono in riproduzione.

KYMA

KYMA è invece un’elegante cuffia Bluetooth, facile da portare ovunque grazie al design pieghevole e alla custodia da viaggio inclusa. I padiglioni morbidi e il driver da 40mm offrono grande comodità e bassi profondi e potenti. La riduzione del rumore per KYMA avviene con la tecnologia ANC Active Noise Cancelling, che contribuisce ad aumentare il nostro isolamento dai rumori esterni, offrendo un’esperienza di ascolto migliore in qualsiasi ambiente ci si trovi. Per le chiamate, il microfono Clear Voice rende la nostra voce più nitida e comprensibile anche per chi è all’altro capo della cornetta.

Con KYMA ed ESCAPE, dunque, AQL punta ad assicurare la migliore qualità sonora in ogni situazione quotidiana, che si tratti di una call di lavoro o di godersi la propria canzone preferita in metropolitana. Vi ricordiamo di continuare a seguire le pagine di tuttoteK, per essere sempre aggiornati sul mondo hardware, dell’elettronica e molto altro!