Apple cerca grazie a TSMC di staccarsi sempre più dalla produzione in Cina, a favore degli USA, si parla del 2024 come targhet. I dettagli

Apple sembrerebbe essersi prefissata una data per acquisire una maggior indipendenza dalla filiera del Sol levante, per tutte le loro produzioni interne di Chip, lo riportano i colleghi di Bloomberg, e questa data è fissata al 2024, a far leva sarebbe il nuovo impianto presente in Arizona di TSMC, che dovrebbe assicurare un maggior approvvigionamento ad Apple con costanza.

Il volere di Tim Cook espresso ad alcuni dipendenti, è quello di concentrarsi maggiormente verso Europa e Stati Uniti.

Apple-TSMC: verso una maggior autonomia dalla Cina?

L’idea di Apple sarà quindi di concentrare la produzione sempre più in stabilimenti Europei, e questo cambierà decisamente in modo importante l’assetto geopolitico che ruota intorno al colosso di Cupertino. Sono state queste le parole proferite da Tim Cook, durante una conferenza in Germania;

Abbiamo già preso l’importante decisione di acquistare uno stabilimento in Arizona che sarà avviato nel 2024, quindi abbiamo circa due anni davanti a noi su quel fronte, forse un po’ meno. E, per quanto concerne l’Europa, sono sicuro che ci riforniremo anche da essa man mano che questi piani diventeranno più concreti

Apple è difronte ad un passo importante, e questo lo si evince dalla difficile scelta da compiere. Difatti sono circa due le opzioni che può usufruire, la prima riguarderebbe appunto TSMC, che già ora è partner fedele ed unico di Apple lato Chip, che sta per aprire uno stabilimento in Arizona, la seconda sarebbe Intel, i due stabilimenti Fab 52 e Fab 62 potrebbero far gola ad Apple ma è solo una speculazione. Anche perchè, Apple dovrebbe così stando adattarsi alla produzione Intel, anche in termini di brevetti, per produrre i suoi di prodotti. Molto più plausibile che rimarrà con TSMC, sfruttando la maggior autonomia che egli stessa spostando le filiere produttive otterrà.

In Europa nel frattempo di accoglie bene la richiesta, ed anche negli USA, difatti è stato istituito il CHIPS Act, un complessivo di decine di miliardi di incentivi, proprio per agevolare la costruzione locale, slegandosi dal territorio asiatico. Ricordiamo che oggi il 60% della produzione di processori mondiale è legata Taiwan, e lo afferma Tim Cook stesso. Staremo a vedere se la capacità produttiva potenziale del futuro stabilimento in Arizona soddisferà le richieste di Apple in termini di produzione di Wafer.

Dove Apple invece ha maggiormente posto attenzione come investimento è la Germania, un grande hub ingegneristico sul territorio tedesco ha percepito da Apple 1 miliardo di euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.