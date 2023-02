AORUS Gen5 10000: sul mercato il nuovo SSD con velocità di 10 GB/s e oltre

Finalmente sul mercato il nuovo SSD AORUS Gen5 10000, con design flessibile del dissipatore per temperature basse e alte performance

GIGABYTE, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi l’ultimo SSD AORUS Gen5 10000 con fattore di forma M.2 2280. Potenziato dal controller PCIe 5.0 di nuova generazione con flash NAND 3D-TLC ultraveloce, l’SSD AORUS Gen5 10000 supporta l’ultima architettura PCIe 5.0 della piattaforma Intel e AMD per offrire prestazioni potenziate di oltre il 40% rispetto agli SSD PCIe 4.0 con facilità di installazione e superba capacità.

Inoltre, il design separato di SSD e dissipatore di calore offre maggiore flessibilità nella costruzione del sistema e opzioni termiche per gli utenti. Inoltre, la funzionalità di monitoraggio SSD dell’esclusiva applicazione GIGABYTE GCC fornisce agli utenti lo stato in tempo reale dell’SSD per sfruttare le prestazioni, la temperatura, la stabilità e la capacità.

AORUS Gen5 10000: le principali novità

Con il supporto PCIe 5.0 sulle nuove piattaforme, la larghezza di banda e le prestazioni di trasferimento sono aumentate al livello successivo. AORUS Gen5 10000 SSD equipaggia l’ultimo controller Phison PS5026-E26 a 8 canali, fornendo agli utenti un controllo superiore della velocità di lettura casuale. Insieme a una struttura stack di oltre 200 livelli di 3D-TLC NAND Flash e al design della cache LPDDR4 integrato, l’SSD AORUS Gen5 10000 libera tutto il potenziale delle prestazioni PCIe 5.0 con una velocità di accesso ultraveloce di 10 GB/s, che rappresenta un aumento di oltre il 40% rispetto al predecessore.

Con l’attuale piattaforma AMD e Intel supportata da PCIe 5.0, questo nuovo SSD offre prestazioni di livellosuperiore per creatori di contenuti, giocatori e utenti desiderosi di prestazioni estreme. Inoltre, la funzionalità di monitoraggio SSD dell’esclusiva applicazione GIGABYTE GCC fornisce agli utenti lo stato in tempo reale dell’SSD per sfruttare le prestazioni dell’SSD AORUS Gen5 10000.

AORUS Gen5 10000: ottima dissipazione e non solo…

Normalmente l’SSD ad alta velocità genera calore che può creare throttling durante il funzionamento a piena velocità, evitando la perdita di dati e danni al controller, ma ne limita la velocità di trasferimento. Al fine di prevenire possibili fenomeni di throttling, la maggior parte degli SSD è dotata di dissipatore per dissipare il calore e diverse schede madri di fascia alta sono dotate anche di propri eleganti dissipatori di calore.

Insieme alle aspettative degli utenti di una soluzione termica autoconfigurata di SSD, questo nuovo SSD adotta un design unico di SSD e dissipatore di calore separati. Ciò consente agli utenti di scegliere il dissipatore di calore integrato sulle loro schede madri o il dissipatore di calore incluso dell’SSD AORUS Gen5 10000 in linea con le loro esigenze per una configurazione termica più flessibile.

L’SSD AORUS Gen5 10000 presenta un design con interfaccia NVMe M.2. Per rilasciare le prestazioni rivoluzionarie della velocità di lettura di 10 GB/s, le schede madri supportate PCIe 5.0 di GIGABYTE sono altamente raccomandate. Migliorate dalla regolazione professionale del team di ricerca e sviluppo, dalla verifica completa e dal software di monitoraggio, le schede madri GIGABYTE con maggiore stabilità e prestazioni ottimizzate rappresentano la scelta migliore per gli utenti. Inoltre, il team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE continua a migliorare e verificare il nuovo CI e componenti NAND Flash in arrivo per prestazioni complessive più avanzate con velocità di accesso fino a 12 GB/s. Gli utenti potranno godere delle prestazioni sbloccate dell’SSD PCIe 5.0 attraverso il prodotto senza precedenti di GIGABYTE una volta che i nuovi componenti saranno pronti.

