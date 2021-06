AORUS FO48U OLED: svelato da Gigabyte il nuovo monitor

Tutte le specifiche del nuovo monitor da gaming AORUS FO48U OLED svelate da Gigabyte che promettono grandi rivoluzioni

Il monitor da gaming AORUS FO48U è dotato di un’enorme diagonale di 47,53 pollici, sicuramente non adatto a tutti. Sebbene i pannelli OLED arriveranno in dimensioni più piccole, il 48 pollici è ancora la scelta più popolare per coloro che considerano la qualità del pannello. Il mercato dei monitor è chiaramente in ritardo rispetto ai televisori, motivo per cui molti utenti hanno optato invece per la TV LG CX da 48 pollici, che offre specifiche simili ma al momento non disponibili con alcun monitor da gioco.

A seconda del prezzo, l’AORUS FO48U potrebbe diventare un’alternativa interessante per molti utenti. Il pannello a 10 bit ha una risoluzione 4K e una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 98%. Il pannello ha una frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz e supporta AMD FreeSync Premium. Sebbene Gigabyte non elenchi alcuna informazione sul supporto Vesa DisplayHDR, la pagina Vesa ufficiale lo indica come presente. Questo monitor ha il supporto DisplayHDR 1000, che conferma una luminosità di picco di 1000 nits.

A differenza dei televisori con pannelli e funzionalità simili, AORUS FO48U è un monitor per PC, il che significa che è dotato di funzionalità che i televisori semplicemente non posseggono. Il monitor ha anche un’opzione “Dashboard” integrata, che è essenzialmente un display su schermo (OSD) che mostra informazioni sull’hardware in tempo reale.

Inoltre, Gigabyte fornisce informazioni su quali modalità sono supportate dalla console basata su AMD RDNA2 tramite la porta HDMI 2.1. XBOX Series X supporterà le modalità 1080p, 1440p e 2160p a 120Hz, mentre PS5 offre la stessa compatibilità, ad eccezione della modalità 1440p 120Hz. Gigabyte non ha ancora fornito informazioni sulla disponibilità e sul prezzo. Per altri dettagli date uno sguardo al sito ufficiale di Gigabyte.