AOC GAMING 16G3: il primo monitor portatile dedicato al gaming

Gioca ovunque con il nuovo AOC GAMING 16G3: domina il mondo del gaming in qualsiasi luogo e momento grazie a un refresh rate di 144 Hz e a un potente pannello IPS.

AGON by AOC, uno dei principali marchi mondiali di monitor gaming e accessori IT, presenta il primo monitor portatile dedicato al gaming di AOC GAMING, il 16G3. Questo schermo da 15,6 pollici (39,5 cm) è stato progettato per rivoluzionare il mondo del gaming mobile e la produttività in movimento. Ciò grazie al suo design elegante, sottile e accattivante.

Dotato di un display IPS Full HD da 15,6 pollici che offre immagini eccezionali, il AOC GAMING 16G3 è un vero e proprio monitor da gioco. Progettato per gli appassionati di PC e console che desiderano godere del loro gioco ovunque si trovino. Il 16G3 offre un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 4 ms (con l’opzione Overdrive attivata). Portando l’esperienza ad alta frequenza di aggiornamento a cui i giocatori sono abituati anche nei monitor portatili di AOC.

Con una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1000:1, questo monitor garantisce la resa dei colori, delle luci e delle ombre in tutta la loro bellezza; sia al chiuso che all’aperto. L’inclusione della tecnologia Adaptive-Sync elimina lo screen tearing, mentre il basso input lag conferisce un notevole vantaggio competitivo, dove ogni millisecondo e reazione rapida fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta in una partita.

Nuovo AOC GAMING 16G3: l’estetica minimalista incontra la potenza del gaming con un design elegante e la massima portabilità

Con un design caratterizzato da tocchi di nero e rosso, il 16G3 emana uno stile raffinato e audace. Con uno spessore di soli 11,5 mm e un peso inferiore a 1,1 kg, è sia esteticamente attraente che pratico. Le sue dimensioni sono simili a quelle di un laptop da 15,6 pollici, quindi il monitor può essere facilmente inserito nella maggior parte delle borse per laptop; ma comunque, viene fornito con una borsa imbottita per il trasporto per una maggiore sicurezza.

Inoltre, il 16G3 è dotato di un supporto intelligente integrato che offre varie opzioni di inclinazione. Così da garantire un’esperienza visiva più confortevole durante le lunghe sessioni di gioco ovunque tu ti trovi. Il passaggio dalla modalità verticale a quella orizzontale è intuitivo grazie alla funzione Auto-Pivot, accessibile tramite il software i-Menu incluso.

Il 16G3 offre una serie di opzioni di connettività per soddisfare le esigenze moderne dei giocatori. L’ingresso microHDMI è compatibile con le console di ultima generazione (come PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X) e i laptop più datati. Uno dei due ingressi USB-C supporta la modalità Alt di DisplayPort e l’alimentazione, consentendo una connessione senza soluzione di continuità ai laptop. L’altro ingresso USB-C consente l’alimentazione in corrente continua semplificando la gestione dei cavi. Inoltre, questo monitor portatile è dotato di due altoparlanti da 1W e di un jack per le cuffie per i giocatori che preferiscono utilizzare le cuffie.

Disponibilità e prezzi

AOC GAMING 16G3 va oltre i confini del gaming, adattandosi facilmente a diverse situazioni. Oltre a essere un display di gioco, può essere utilizzato come secondo schermo: collegato al laptop per presentazioni o come monitor aggiuntivo per configurazioni multi-monitor per migliorare la produttività in viaggio o in ufficio. Inoltre, il supporto VESA 50×50 mm consente un’installazione fissa. Con questo monitor, i giocatori possono vivere emozionanti sessioni di gioco ovunque vadano. Il AOC GAMING 16G3 sarà disponibile a partire dalla metà di settembre 2023 al prezzo di 309,00 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questo monitor da gaming portatile di casa AGON by AOC ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).