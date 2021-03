AOC annuncia le nuove cuffie da gaming GH200 e GH300

Lo specialista di display AOC continua ad espandere il suo portafoglio, ora con periferiche per i gamer. L’esperto di gaming presenta infatti due auricolari over-ear: AOC GH200 e GH300

AOC, lo specialista di display e principale fornitore di monitor gaming, continua ad espandere il suo portafoglio, ora con periferiche per i gamer. L’esperto di gaming presenta infatti due auricolari over-ear: AOC GH200 e GH300, entrambi disponibili da maggio 2021.

AOC cuffie da gaming: caratteristiche principali

Le cuffie condividono lo stesso elegante chassis, una struttura comoda e leggera con microfono smontabile e driver da 50 mm. Entrambi i modelli sono dotati di cavi intrecciati con telecomando in-line e sono caratterizzati da un design accattivante (finitura canna di fucile per il GH200, finitura rossa per il GH300). Mentre il GH200 offre un suono stereo con un connettore jack da 3,5 mm, il GH300 fornisce anche virtual surround sound 7.1 (solo PC), un connettore USB ed effetti di luce RGB.

Qualsiasi gamer che abbia esperienza con i giochi shooter multiplayer concorderà sul fatto che il suono è importante quanto la grafica. Il suono spaziale consente ai giocatori di individuare le posizioni degli avversari e identificare cosa stanno facendo prima ancora di vederli sullo schermo. Al giorno d’oggi, il sound design è notevolmente migliorato, fornendo al giocatore il feedback uditivo necessario e completando l’immersione creata dalle immagini. Il suono di alta qualità non è importante solo nei titoli FPS ma in ogni genere: ad esempio nei titoli di azione/RPG basati sulla narrativa per godere di colonne sonore epiche e dialoghi intelligibili, o nei giochi di simulazione di volo o di corsa per ascoltare i dettagli intricati di ciascuna parte dei veicoli.

Per offrire ciò di cui i giocatori hanno bisogno per migliorare il loro arsenale, le nuove cuffie AOC GH200 e GH300 sono dotate di driver al neodimio da 50 mm, che offrono una gamma di frequenza di 20 Hz – 20 kHz e funzionano con un’impedenza di 32 Ω (± 15%) per qualità del suono.

I giocatori apprezzeranno anche il microfono con asta rimovibile per comunicare con le loro squadre durante il gioco o tramite software VoIP come Discord/Teamspeak. Il microfono ad asta omnidirezionale può essere regolato in modo ottimale per il comfort e i livelli audio. Con una gamma di frequenza 100 Hz – 10 kHz, che corrisponde a quella della parola umana, filtrano il rumore sia a frequenze molto basse che molto alte per fornire audio e qualità del parlato chiari.

Grazie al design over-ear, tutti i suoni esterni come le ventole del PC ad alto volume o il rumore della strada vengono bloccati, mentre i cuscinetti auricolari in similpelle e memory foam garantiscono un uso confortevole per ore prolungate. La copertura esterna in maglia metallica del driver garantisce la robustezza delle cuffie, mentre l’archetto scorrevole in acciaio regolabile aumenta la flessibilità per qualsiasi misura della testa e distribuisce il peso in modo ottimale.

AOC GH200: supporto a Windows Sonic Spatial Sound

L’AOC GH200 è dotata di un cavo intrecciato da 2m, di un jack da 3,5 mm e presenta uno splitter a Y, che consente agli utenti di separare le uscite del microfono e delle cuffie se necessario. Grazie al connettore universale da 3,5 mm, questo auricolare è perfetto per PC, console o dispositivi mobili. Il telecomando in-line permette di controllare l’attivazione/disattivazione del volume e del microfono.

Gli utenti possono utilizzare Windows Sonic Spatial Sound per PC e Xbox. La sottile finitura in canna di fucile si integra perfettamente con altri componenti del PC e rende le cuffie una scelta esteticamente adatta per videochiamate di lavoro a distanza o lezioni online.

AOC GH300 con virtual surround sound 7.1

L’AOC GH300 invece presenta un cavo USB da 2 m. Con la sua capacità di virtual surround sound 7.1, i giocatori possono individuare esattamente da dove proviene il suono nel gioco, aumentando le loro possibilità di reagire in modo appropriato o di godersi i film, sentendosi completamente immersi nella storia. In termini di qualità del suono, gli utenti saranno in grado di riprodurre audio di qualità da studio a 24 bit/96 Khz e avere l’esperienza più vicina all’audio reale del gioco.

Per una personalizzazione ancora maggiore, la copertura in rete metallica del GH300 include l’illuminazione RGB con 4 modalità (breathing, ciclico, statico, spento), controllabile tramite il telecomando in-line, che ospita anche controlli del volume e interruttori di accensione/spegnimento del microfono. Il LED del microfono con asta rimovibile indica quando il microfono è disattivato, il che semplifica l’uso quotidiano e aiuta ad evitare la disattivazione indesiderata. E, ultimo ma non meno importante, la struttura cablata delle cuffie consente una connessione audio solida e senza ritardi o artefatti da compressione.

Prezzi e disponibilità

L’AOC GH200 e GH300 saranno disponibili da maggio 2021 al prezzo di 42,90 euro e 55,90 euro, rispettivamente.

Voi cosa ne pensate di questi risultati? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.