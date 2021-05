AOC: ampliato l’ecosistema gaming con nuovissimi prodotti imperdibili

AOC non smette di innovarsi, per questo arricchisce il proprio ecosistema gaming con succulenti novità tra cui tastiere, mouse e molto altro

Un’azienda che si rispetti non finisce mai di innovare ed innovarsi: AOC è sicuramente tra queste. Ogni gamer sa che per raggiungere i migliori risultati non sono sufficienti solo le proprie abilità ma anche il giusto equipaggiamento. Con le new entry nel portfolio dei prodotti del noto brand, i gamer avranno a disposizione un ecosistema gaming quasi completo, che permetterà loro di giocare senza nessun problema con connettori. Saranno eliminati anche quasi tutti i problemi di input lag.

Stefan Sommer, Director Manager & Business management di AOC International è così intervenuto pubblicizzando l’arricchimento dell’ecosistema gaming:

Da quando AOC è entrato nel mondo del gaming, ci siamo impegnati per garantire i migliori prodotti che il mercato potesse offrire. Come #1 nella categoria dei monitor da gaming, ci stiamo ulteriormente impegnando per espandere la nostra storia costellata di successi. A questo proposito, siamo molto emozionati nel presentare questi nuovi accessori altamente personalizzabili e dalle ottime prestazioni, perfettamente in linea con gli altri prodotti della linea AOC.

I nuovi prodotti AOC

Di seguito una rapida carrellata delle new entry in ambito gaming nel panorama AOC.

Tastiere

Tre modelli di tastiere inserite nel nuovo catalogo. Si parte con la regina, la AGK700 con 115 tasti dotata di interruttori lineari di altissima qualità Cherry MX Blue/Red. Garantito il 100% di anti-ghosting per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Presenti dei tasti pensati per controllare le modalità di gioco della tastiera (RTS, FPS, Racing..) e regolare l’illuminazione RGB di alcuni monitor AGON. Dotata di poggia polsi in pelle che danno un tocco extra all’intero set.

Nel gradino poco più in basso troviamo la GK500 con 104 tasti e switch di luci meccanico Outemu Red/Blue, rollover n-key e 100% anti-ghosting. Entrambe le tastiere (lei e la sorella maggiore) vengono fornite con un set extra di tasti W, A, S, D e un cavo USB dotato di connettore dorato. I profili della tastiera può essere memorizzato nello spazio di archiviazione integrata utilizzando il software G-Tools.

Il modello entry-level è il GK200 dotato di tasti a membrana che forniscono la sensazione di tastiera meccanica. Si tratta di una tastiera resistente ai liquidi munita di retroilluminazione LED arcobaleno e di un poggia polsi integrato che rende confortevli anche le sessioni di gaming più lunghe.

Mouse

Il modello premium è sicuramente il AGM700. Mouse per destrorsi con componenti personalizzabili. Sensore Pixart 3389 con risoluzione da 16000 Real DPI, velocità da 400 inches/sec. Come resistenza aggiuntiva, il mouse è dotato di switch Omron con durata di vita di 50 milioni di clic che sono montati nei tasti a destra e a sinistra del mouse.

Come medio-gamma abbiamo il GM500 di AOC pensato per ambidestri. Velocità di 100 inches/sec e dotato anch’esso di switch Omron. Tutti gli otto pulsanti del mouse sono programmabili grazie al software dedicato di AOC G-Tools.

Presente come new-entry anche il mousepad AMM700 che accompagna le tastiere ed i mouse della serie AGON e completa l’intero pacchetto. La gomma antiscivolo assicura una presa solida abbellita anche dai led RGB circostanti programmabili con 4 diversi effetti luce.

Voi cosa ne pensate dei nuovi prodotti AOC? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.