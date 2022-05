AOC: lancia il monitor gaming AGON PRO AG274QZM

AGON by AOC lancia il monitor gaming ad alte prestazioni AGON PRO AG274QZM, il futuro del gaming MiniLED, HDR1000 e 240 Hz

AGON by AOC, uno dei leader mondiali nei monitor gaming e accessori IT, annuncia AGON PRO AG274QZM da 68,58 cm (27″), un monitor da gaming super veloce (240 Hz) con risoluzione QHD e uno spettacolare pannello MiniLED IPS.

L’AG274QZM si abbina perfettamente ai colori intensi e decisi del pannello IPS, dotato di retroilluminazione MiniLED con 576 zone di regolazione.

Ciò consente al monitor di ottenere la certificazione di alto livello DisplayHDR 1000 che garantisce una luminosità di picco di 1200 nits, così da visualizzare anche i neri intensi e la luce solare nello stesso fotogramma, e offrire al contempo anche un gaming ad alta velocità (1 ms GtG) senza le rinunce a cui (solitamente) devono sottostare i giocatori professionisti.

Progettato per il successo

AGON PRO AG274QZM è il nuovo membro della famiglia AGON PRO rivolto alle leggende della comunità gaming, giocatori professionisti e appassionati di eSport.

Condividendo il design elegante con la famiglia, l’AGON PRO AG274QZM presenta una linea vincente (premiata dal Red Dot Award) e un supporto ergonomico e resistente.

Il supporto con gestione dei cavi integrata offre regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione per offrire sessioni di gioco piacevoli e confortevoli.

Il pannello IPS da 27″ è senza bordi su 3 lati, ha 1,07 miliardi di colori con una risoluzione QHD (2560×1440) e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, oggi la migliore combinazione di funzionalità per il gaming competitivo di fascia alta.

La risoluzione QHD offre alle attuali GPU un punto di forza per ottenere alta fedeltà e framerate elevati. D’altra parte, la frequenza di aggiornamento di 240 Hz rappresenta oggi il nuovo livello base per i giocatori professionisti FPS, da tempo abituati a frequenze di 144 Hz e oltre.

Con un tempo di risposta GtG reale di 1 ms, anche l’azione più rapida appare sul monitor fluida e senza “effetti fantasma“. Grazie alla compatibilità Nvidia G-Sync integrata, anche tearing e stutter vengono eliminate utilizzando una frequenza di aggiornamento variabile.

Più siamo, meglio è

La caratteristica principale del competitivo AG274QZM è la sua retroilluminazione MiniLED con 576 zone singole di regolazione. Attivando la retroilluminazione solo su una piccola parte del pannello, il monitor può raggiungere una luminosità di picco di 1200 nits permettendo di visualizzare particolari come la come la luce solare o il fuoco ed evidenziando allo stesso tempo anche ombre profonde e scure.

Questa elevata gamma dinamica aumenta notevolmente il rapporto di contrasto percepito e offre un’esperienza di gioco intensa, vivida e coinvolgente.

Con il monitor shield incluso, il display può superare sfide come la luce ambientale forte o i riflessi delle luci, aumentando ulteriormente il contrasto percepito.

Certificato con VESA DisplayHDR 1000, l’AG274QZM offre una vera esperienza HDR, combinata con una frequenza di aggiornamento rapida e una risoluzione QHD nitida.

L’AG274QZM è ottimo anche per i giocatori che lavorano da casa o utilizzano il proprio PC per la creazione di contenuti. Il monitor versatile offre infatti connettività USB-C, con alimentazione a 65 W per caricare e alimentare anche altri laptop collegati. Con 4 porte USB 3.2, il monitor può fungere anche da dock per collegare periferiche aggiuntive come tastiera, mouse ecc.

Grazie allo switch KVM integrato, gli utenti possono scambiarsi tra due sorgenti (ad esempio un PC da gioco e un PC di lavoro o di streaming) utilizzando contemporaneamente anche il set di tastiera e mouse.

Personalizzare il monitor, disponibilità e prezzo

Per personalizzare il monitor in base alla configurazione della scrivania degli utenti, l’AG274QZM offre luci RGB Light FX sul retro, che possono essere sincronizzate con altri dispositivi AGON by AOC.

Il logo AGON viene proiettato sulla scrivania per dare un tocco in più. Il controller QuickSwitch a forma di disco in dotazione rende facile la regolazione delle impostazioni OSD, mentre può essere controllato anche tramite il joystick o il software G-Menu.

AGON PRO AG274QZM sarà disponibile da Giugno 2022 al prezzo consigliato di € 1299.90.

Cosa ne pensate questo nuovo monitor da gaming AGON PRO AG274QZM di AOC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.